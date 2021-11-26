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Курдская журналистка, задержанная в аэропорту, отрицает, что ей запретили въезд в Беларусь из‑за отсутствия аккредитации МИД

Журналистка курдского телеканала NRT Жиан Али, задержанная в минском аэропорту, отрицает сообщение Госпогранкомитета о том, что ей отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации МИД. Свою версию событий она изложила в интервью «Радыё Свабода».


По словам журналистки, она прилетела в минский аэропорт 22 ноября, чтобы посетить Беларусь и сделать репортаж о ситуации с мигрантами на границе.

«У меня паспорт Дании, где указано, что я родилась в Ираке. У меня сразу спросили: "Есть ли у вас родственники в Ираке?". Я ответила, что да, но я выросла в Дании», — рассказала Жиан Али.

Пограничники спросили у журналистки, с какой целью она приехала в Беларусь. Когда та ответила, ее отвели с «комнату с двумя офицерами, которые не говорили по-английски».

«Потом пришел какой-то молодой офицер, который немного говорил по-английски. Я объяснила, что проинформировала посольство Дании, что буду в Беларуси с 22 по 28 ноября. Тогда они снова попросили мои документы, и я показала им свою британскую пресс-карту. Они забрали все мои документы и снова сказали ждать. В общем я сидела там более трех часов», — приводит «Радыё Свабода» слова курдской журналистки.

Потом, по утверждению Али, пограничники сказали, что ей отказывают во въезде в Беларусь. На вопрос о причине отказа, говорит журналистка, ей ответили, что не обязаны объяснять такое решение.

«Никто не говорил мне, что в Беларусь нельзя ехать без разрешения властей. У меня есть международная пресс-карта. И у меня гражданство Дании, я могу легально въехать в Беларусь», — рассказала журналистка.

23 ноября, по словам Али, ее посадили в самолет до �тамбула.

В тот же день телеканал NRT сообщил о задержании Жиан Али в минском аэропорту. Агентство Sputnik со ссылкой на Госпогранкомитет писало, что ей отказали во въезде из-за отсутствия аккредитации иностранного журналиста при МИД.
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