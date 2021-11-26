



По словам журналистки, она прилетела в минский аэропорт 22 ноября, чтобы посетить Беларусь и сделать репортаж о ситуации с мигрантами на границе.





«У меня паспорт Дании, где указано, что я родилась в Ираке. У меня сразу спросили: "Есть ли у вас родственники в Ираке?". Я ответила, что да, но я выросла в Дании», — рассказала Жиан Али.





Пограничники спросили у журналистки, с какой целью она приехала в Беларусь. Когда та ответила, ее отвели с «комнату с двумя офицерами, которые не говорили по-английски».





«Потом пришел какой-то молодой офицер, который немного говорил по-английски. Я объяснила, что проинформировала посольство Дании, что буду в Беларуси с 22 по 28 ноября. Тогда они снова попросили мои документы, и я показала им свою британскую пресс-карту. Они забрали все мои документы и снова сказали ждать. В общем я сидела там более трех часов», — приводит «Радыё Свабода» слова курдской журналистки.





Потом, по утверждению Али, пограничники сказали, что ей отказывают во въезде в Беларусь. На вопрос о причине отказа, говорит журналистка, ей ответили, что не обязаны объяснять такое решение.





«Никто не говорил мне, что в Беларусь нельзя ехать без разрешения властей. У меня есть международная пресс-карта. И у меня гражданство Дании, я могу легально въехать в Беларусь», — рассказала журналистка.





23 ноября, по словам Али, ее посадили в самолет до �тамбула.





В тот же день телеканал NRT сообщил о задержании Жиан Али в минском аэропорту. Агентство Sputnik со ссылкой на Госпогранкомитет писало, что ей отказали во въезде из-за отсутствия аккредитации иностранного журналиста при МИД.