Могилевчанин украл и продал… торговый павильон с шиномонтажным оборудованием
37-летний могилевчанин, водитель одной из организаций города, увез с места стоянки и продал чужой торговый павильон с шиномонтажным оборудованием. Общая стоимость украденного — 6 000 рублей37-летний могилевчанин, водитель одной из организаций города, увез с места стоянки и продал чужой торговый павильон с шиномонтажным оборудованием. Общая стоимость украденного — 6 000 рублей.
Фото: УВД
Как выяснилось, пишет МогилевОнлайн, мужчина когда-то арендовал этот павильон и оказывал сервисные услуги водителям. Однако затем прекратил деятельность и освободил помещение. Через какое-то время к могилевчанину обратился один из прежних клиентов, предложивший купить павильон, который, как он думал, принадлежал ранее работавшему в нем мужчине.
Однако злоумышленник не стал развеивать это заблуждение, а согласился продать якобы принадлежащий ему павильон. Он увез чужое имущество с места стоянки в гаражно-строительном кооперативе и передал партнеру по сделке, который посчитал, что стал новым собственником.
Когда настоящий владелец павильона, получивший павильон в наследство от родственника, заметил его отсутствие на привычном месте, он обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.
08:59 26/11/2021
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