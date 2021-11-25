



10 ноября судья Партизанского района Минска постановил привлечь Рачковского к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.5 КоАП, оштрафовать на 10 базовых, но главное — конфисковать 60 800 долларов и 400 рублей.

Суть жалобы

На сегодняшнем заседании защитник Рачковского заявил, что районным судом не были учтены обстоятельства: у Рачковского были документы о происхождении денег и он намеревался, устно заявив об этом, их декларировать. А правонарушение было совершено по неосторожности.





Также не учтены данные о личности Рачковского, его семье и состоянии здоровья, говорится в жалобе.





Защитник объяснил:





— Суд пришел к мнению, что Рачковский не признал своей вины, но это опровергается аудиопротоколом судебного заседания. Он свою вину признал. На наш взгляд, это основание для отмены постановления. Второе. На наш взгляд, наложенное взыскание не соответствует тяжести преступления. Суд заметил некоторые смягчающие обстоятельства, но не все: Рачковский — инвалид 2-й группы, два месяца назад у него умер сын, плюс обстоятельства дела. Формально он совершил правонарушение, но по неосторожности! А когда понял, то добровольно признался и содействовал таможенным органам. Мы просили и просим освободить Рачковского от ответственности в связи с малозначительностью совершенного деяния. Или исключить из постановления дополнительное взыскание в виде конфискации.

Позиция таможни

Представитель таможенных органов, напротив, поддержала решение районного суда:





— Материалы изучены, признаки для ведения административного процесса установлены и рассмотрены. Переступив линию, человек заявил об отсутствии намерений декларировать ценности. При осмотре были найдены деньги. Считаем, что поводов для отмены постановления нет.

Решение суда

Выслушав обе стороны, судья Евгений Хаткевич постановил отменить решение районного суда и освободить Рачковского от ответственности за малозначительностью нарушения. Деньги — вернуть.





Александр Рачковский под маской еле скрывал удивление. После процесса поблагодарил всех:





— Спасибо всем за поддержку и добрые отзывы после статьи. И за недобрые слова — тоже спасибо, каждый должен иметь право на мнение. Не обвиняйте работников таможни — они работают по правилам, их жестко контролируют. Девушка, которая меня остановила, в конце процесса сама очень сильно переживала, я это видел и не виню.





У таможни есть шесть месяцев на обжалование решения.





— Обжаловать? Как руководство решит, — ответила на вопрос Onlíner на выходе представитель таможни.











