По данным Белстата, на 1 января 2021 года в стране проживало 9 349 645 человек. А в 1994 году, в год первых президентских выборов, численность белорусов превышала 10 миллионов и составляла 10 243 506 человек. Получается, пишет БГ, что за время правления Александра Лукашенко население страны уменьшилось примерно на 1 млн человек. И это только официальные цифры.





Политик Анатолий Лебедько в эфире ютуб-канала ОГП-ТВ обратил внимание, что в планах социально-экономического развития страны на 2022 год можно увидеть одну интересную цифру — количество населения к концу года будет составлять 9,265 миллиона человек. То есть, по официальным прогнозам, белорусов станет еще почти на 85 тысяч меньше.





«Надо отметить, что после Второй мировой войны население страны увеличивалось достаточно быстрыми темпами. А больше всего нас было в год прихода к власти Александра Лукашенко. Так что же получается? Нам говорили, что это 90-е были «лихие», самые тяжелые. Но именно за время правления Лукашенко количество граждан Беларуси уменьшилось», — отмечает политик.





По его мнению, здесь есть три важнейшие составляющие — рождаемость, смертность и миграция. Лебедько рассмотрел каждый пункт.





Анализ рождаемости показывает, что мы существенно не отличаемся от наших соседей и европейских трендов: коэффициент рождаемости в Беларуси — 1,4, а в целом по Европе — 1,5. Мы попадали в те же демографические ямы и на те же пики подъема рождаемости, что и другие страны — падение в 80-х, подъем в 2000-х и очередное падение после 2016-го.





Лебедько отмечает: неоднократные заявления Лукашенко о том, что белорусская стабильность, отличная от «проблемной» Европы, даст всплеск рождаемости, не имеют под собой веских оснований, а ожидаемое «демографическое чудо» не стало предметом зависти для стран-соседей.





Анализ смертности показывает, что все обстоит гораздо хуже, если сравнивать с европейскими показателями. В целом у нас в 2019 году — 13 смертей на 1 тысячу человек. [Данные по смертности за 2020 год, напомним, Белстат так и не опубликовал]. А, к примеру, в 1990 году на тысячу человек было 10,8 смертей.





«А ведь этот показатель напрямую коррелирует с уровнем жизни людей, их достатком. Сегодняшние показатели смертности в Беларуси на 23% выше, чем в странах ЕС, и на 85% выше, чем в странах со средним достатком. Вот одна из объективных оценок демографической политики, которая есть зона ответственности власти. Гордиться здесь абсолютно нечем», — считает Лебедько.





По его мнению, решить проблему низкой рождаемости и высокой смертности можно за счет грамотной миграционной политики. Многие страны пользуются этим инструментом. Например, в Швейцарии доля мигрантов составляет 25%, в Австрии — 16%, в Германии — 13%. Показатели Беларуси гораздо скромнее. Половина мигрантов — это те, кто приезжает из России, притом из общего количества только треть имеет высшее образование (это, к слову, о качестве миграции).





«Да и последние события, миграционный кризис у границы, показывают, что даже люди из стран, которые в недавнем прошлом воевали и где не очень высокий уровень жизни, абсолютно не стремятся остаться в Беларуси, которую пропагандисты рекламируют как уникальный островок безопасности и благополучия. Этот миф разваливается, когда мы смотрим, как мигранты рвутся в Германию, в страны ЕС», — уверен эксперт.





По его словам, еще в 2019 году, только по официальной статистике, из Беларуси намеревались уехать 148 тысяч человек — и это цифра значительно превышает количество тех, кто переезжает в Беларусь.





«А что мы можем сказать об итогах 2020, 2021 года? Счет идет на сотни тысяч… И это еще одно объяснение, почему наша демографическая ситуация с каждым годом становится все сложнее», — подытожил Лебедько.







