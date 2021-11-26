











Среди последних работ Олега Воробьева и его команды — офис Белорусской калийной компании на пр. Машерова, известный как здание-кристалл, многофункциональный комплекс Falcon с отелем «Марриотт» на пр. Победителей, реконструированное здание фабрики-кухни на ул. Свердлова. Компания Воробьева также создала проект арабского комплекса, который строится на месте ВДНХ на Купалы, пишет агентство «Минск-Новости».





Кроме того, Воробьев создал проект нового здания Национального художественного музея, который собираются строить в Минске.









Воробьев родился в 1947 г., закончил БПИ (ныне БНТУ), был направлен на работу в Минский областной филиал института «Белгоспроект» (в настоящее время ОАО «Минскгражданпроект»), где прошел путь от архитектора до руководителя группы.





С 1979 по 1999 г. работал главным архитектором государственного института «Минскпроект». В это время под его руководством были запроектированы и построены торгово-общественный комплекс «Кирмаш» с кинотеатром «Берестье», административное здание концерна «Белнефтехим» на пр. Дзержинского, комплекс гостиницы «Орбита».





В 1991 г. он создал персональную проектную творческую мастерскую, которая позже была преобразована в общество с ограниченной ответственностью «ВОРОБЬЕВ и ПАРТНЕРЫ». Одним из основных партнеров стал сын Арсений, тоже архитектор, живущий в Майами. За время существования компании в ней было разработано более 70 проектов, 50 из них реализованы.





Эскиз здания «Многофункционального гостиничного комплекса в городе Минске в границах улицы Максима Богдановича — улицы Янки Купалы — реки Свислочь»





Его самые знаковые работы в Беларуси разных лет: здание «Внешэкономбанка» на ул. Заславской в Минске, комплекс Международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау на пр. Газеты «Правда» (в соавторстве), банк «Москва-Минск» на ул. Коммунистической, административное здание с рестораном на ул. Гикало, 3, реконструкция центрального офиса «Приорбанка» на ул. В. Хоружей, 31А, и «Белвнешэкономбанка» на ул. Мясникова, 32, и другие. Многие проекты были отмечены призами на республиканских и международных конкурсах.





В 2003 г. Воробьев удостоен почетного звания «Заслуженный архитектор Республики Беларусь». В 2014 г. зодчему присвоено звание академика Международной академии архитектуры (Москва). В 2017 г. он награжден медалью «За трудовые заслуги».