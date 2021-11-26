Алексей Минов. Фото: prisoners.spring96.org





Ему инкриминировали ч.1 ст.342 Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или активном участии в них.





Приговор огласили в суде Ленинского района Минска, пишет Reform.by. Дело рассматривал судья Юлия Шут.





Алексея признали виновным в том, что 9-10 августа прошлого года он принимал участие в несанкционированном мероприятии в Минске, в том числе, на проезжей части на проспекте Победителей.





По версии обвинения, он не подчинялся требованиям милиционеров, препятствовал работе транспорта и предприятий, выкрикивал лозунги, хлопал в ладоши и использовал «полотнище бело-красно-белого цвета».





Алексей полностью признал вину, но не согласился с суммой иска «Минсктранса» в более 25 тысяч рублей. Он рассказал, что был на мероприятии, потому что ему было интересно, а когда пришли силовики, он ушел. Также он рассказал, что в прошлом году дважды задерживался по административным делам за участие в «несанкционированных мероприятиях».





К материалам дела приобщили два фото, свидетелей по делу не было. Иск «Минсктранса» остался без рассмотрения и может быть выдвинут в отдельное гражданское производство.





Адвокат заявил, что вина Алексея не доказана в части времени пребывания на месте событий, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





Алексей Минов — выпускник филфака БГУ, он начал работать в средней школе еще во время обучения. День задержания — 25 августа — должен был стать его первым рабочим днем в Лицее БГУ, куда он перераспределился на последний год своей отработки.







