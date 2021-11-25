ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса
Главным распространителем COVID-19 являются непривитые люди, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.
Собеседник агентства добавил, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.
В числе действенных способов снизить вероятность заражения он также назвал соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных.
По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5 166 192 человека.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19, пишет РИА Новости.
21:58 25/11/2021
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