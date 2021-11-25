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Трагедия на шахте "Листвяжная": пропавшими числятся 35 горняков

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков и трое спасателей, 49 человек пострадали.

"В настоящий момент 35 шахтеров числятся пропавшими без вести", - сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

 фото из открытых источников

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода, пишет Интерфакс-Запад.
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