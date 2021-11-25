"В настоящий момент 35 шахтеров числятся пропавшими без вести", - сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.





По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.





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