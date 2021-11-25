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226 лет назад в Гродно отрекся от престола последний король Речи Посполитой

Последний польский король и Великий князь Литовский Станислав II Август Понятовский отрекся от престола 25 ноября 1795 года в Гродно, после третьего раздела страны между Россией, Австрией и Пруссией.

226 лет назад в Гродно отрекся от престола последний король Речи Посполитой
Новый замок был построен в Гродно в 1734-1751 годах в стиле рококо (иначе – позднего барокко) для проведения генеральных сеймов. Сюда в XVIII веке съезжались кареты королей, сенаторов, послов. В ноябре 1793 года в Новом замке прошел знаменитый «молчальный», или «немой» сейм, на котором был утвержден второй передел Речи Посполитой – событие, окончательно определившее судьбу ее существования. А два года спустя здесь же отрекся от престола последний король польской державы – Станислав Август Понятовский.

На протяжении своего правления он настойчиво пытался противостоять разделу Польши, однако спасти государственность было не в его силах.

В первые годы правления Станислав Август Понятовский начал преобразования в казначействе, чеканке денег, в армии, в государственной наградной системе, законодательной системе. При нем в Польше появилась первая целостная программа государственной, политической, хозяйственно-экономической и культурной реформ.

По его указу создан первый общедоступный национальный театр, первое государственное светское учебное заведение – Рыцарская Школа Кадетов. Благодаря покровительству Станислава Августа в Польше стремительно развивались книгоиздательство и пресса.

На протяжении всех лет своего правления он настойчиво пытался противостоять разделу Польши. Однако спасти польскую государственность было уже не в его силах. После третьего раздела страны между Россией, Австрией и Пруссией в 1795 году, ликвидировавшего Речь Посполитую, Станислав Август по требованию России уехал из Варшавы в Гродно, где 25 ноября 1795 года вынужден был снять с себя монаршие обязанности.

Новому замку в Гродно относительно повезло. В 1789 году он был реконструирован архитектором Джузеппе Сакко. Таким образом, боковые здания образовывали парадный двор, замыкающийся двумя флигелями. А в период Второй мировой войны замок был основательно разрушен. В 1952 году перестроен и восстановлен архитектором В. Вараксиным, правда, уже в другом, классическом стиле. Оригинальный вид сохранился только у въездных ворот и скульптуры сфинксов.


С 1950 по 1990 годы здесь размещался Гродненский областной комитет КПБ, а с 1990 года располагается историко-археологический музей, пишет s13.ru
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