Байден на прошлой неделе проходил медицинское обследование, по итогам которого врачи заключили, что состояние его здоровья позволяет без всяких ограничений исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего, пишет РИА Новости.





"У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", - говорится в пресс-релизе, который был распространен через журналистский пул Белого дома с согласия пациента.





О'Коннор пояснил, что трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием, но считается "потенциально предраковым повреждением, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства".





Байдену, которому в субботу исполнилось 79 лет, показано "плановое наблюдение". "Как правило, повторная колоноскопия рекомендована через 7-10 лет", - отмечается в документе.





Во время колоноскопии Байден находился под наркозом и на время процедуры передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис.







