Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства, говорится в сообщении врача Белого дома Кевина О'Коннора.
Байден на прошлой неделе проходил медицинское обследование, по итогам которого врачи заключили, что состояние его здоровья позволяет без всяких ограничений исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего, пишет РИА Новости.
"У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", - говорится в пресс-релизе, который был распространен через журналистский пул Белого дома с согласия пациента.
О'Коннор пояснил, что трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием, но считается "потенциально предраковым повреждением, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства".
Байдену, которому в субботу исполнилось 79 лет, показано "плановое наблюдение". "Как правило, повторная колоноскопия рекомендована через 7-10 лет", - отмечается в документе.
Во время колоноскопии Байден находился под наркозом и на время процедуры передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис.
19:26 25/11/2021
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