В Витебском театре после отмены спектакля «Тиль» увольняют сыгравших в нем актеров
Об этом сообщения сначала начали появвляться в соцсетях, а позже информацию подтвердил «Медиазоне» актер Артем Геряк, исполнивший одну из ролей в спектакле.
Национальный театр имени Якуба Коласа
«Мне нечего комментировать, я сам ничего не знаю. Мне сообщили, что со мной не продлят контракт и все на этом. Больше, к сожалению, я ничего сказать не могу», — сказал «Медиазоне» Геряк.
По его словам, причину отмены спектакля актерскому составу никак не объяснили. «Нас поставили перед фактом, что спектакль идти не будет», — добавил актер.
По сведениям другого актера театра Александра Козлова, уволены также актрисы Анжела Барковская и Юлия Крашевская. «Вообще пока только про них и извеестно. Насчет остальных — на уровне слухов», — уточнил Козлов.
Появилась также информация со ссылкой на анонимные источники, что с директором театра Александром Старых, который руководил театром последние семь лет, не продлевают контракт. Неназванные собеседники рассказали журналистам, что Старых вызвали в Минск, где сообщили, что с 1 декабря с ним разрывают контракт.
«Медиазона» дозвонилась до Александра Старых, но он отказался комментировать ситуацию.
Напомним, что спектакль отменили сразу после премьерного показа 21 ноября. На премьере присутствовали чиновники из Минкульта, в том числе и министр Анатолий Маркевич. Есть подозрение, что выкрики со сцены "Жыве Фландрыя!" стали всему причиной.
Показ спектакля, запланированный на 11 декабря, отменен.
«Тиль» — постановка пьесы российского драматурга Григория Горина «Тиль Уленшпигель», написанной на основе одноименного романа бел� �ийского писателя Шарля Де Костера. Он рассказывает о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке. Фраза из романа «Пепел Клааса стучит в мое сердце» стала крылатой.
18:59 25/11/2021
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