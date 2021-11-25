«Мне нечего комментировать, я сам ничего не знаю. Мне сообщили, что со мной не продлят контракт и все на этом. Больше, к сожалению, я ничего сказать не могу», — сказал «Медиазоне» Геряк.





По его словам, причину отмены спектакля актерскому составу никак не объяснили. «Нас поставили перед фактом, что спектакль идти не будет», — добавил актер.





По сведениям другого актера театра Александра Козлова, уволены также актрисы Анжела Барковская и Юлия Крашевская. «Вообще пока только про них и извеестно. Насчет остальных — на уровне слухов», — уточнил Козлов.





Появилась также информация со ссылкой на анонимные источники, что с директором театра Александром Старых, который руководил театром последние семь лет, не продлевают контракт. Неназванные собеседники рассказали журналистам, что Старых вызвали в Минск, где сообщили, что с 1 декабря с ним разрывают контракт.





«Медиазона» дозвонилась до Александра Старых, но он отказался комментировать ситуацию.





Напомним, что спектакль отменили сразу после премьерного показа 21 ноября. На премьере присутствовали чиновники из Минкульта, в том числе и министр Анатолий Маркевич. Есть подозрение, что выкрики со сцены "Жыве Фландрыя!" стали всему причиной.





Показ спектакля, запланированный на 11 декабря, отменен.





«Тиль» — постановка пьесы российского драматурга Григория Горина «Тиль Уленшпигель», написанной на основе одноименного романа бел� �ийского писателя Шарля Де Костера. Он рассказывает о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке. Фраза из романа «Пепел Клааса стучит в мое сердце» стала крылатой.