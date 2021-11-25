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Правительство Ливана запретило агентствам предлагать туры в Беларусь

Правительство Ливана 25 ноября запретило турагентствам предлагать Беларусь в качестве туристического направления, передает DW.

Соответствующий указ издал министр туризма этой краины Валид Нассар. Цель такого решения — не допустить участия в перелете людей в Беларусь и использования бейрутского аэропорта для эмиграции.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами Евросоюза длится уже несколько месяцев. ЕС обвиняет официальный Минск в искусственном создании миграционных потоков нелегальных мигрантов. Под угрозой санкций ЕС некоторые ближневосточные авиакомпании и правительства запретили полеты в Беларусь гражданам Пакистана, Ирака, Ливана и Сирии, пишет Еврорадио.
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