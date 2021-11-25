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"Тебя все время расстреливают!". Как в Бобруйске зарабатывают на массовке

Провести на съемочной площадке не один час, а то и весь день – такую подработку легко могут найти бобручайне, ведь их город пользуется у киношников спросом.

"Тебя все время расстреливают!". Как в Бобруйске зарабатывают на массовке
на съемках фильма «Пламя под пеплом»
Все дело в полуразрушенной крепости, которая раньше принадлежала Минобороны, а теперь открыта для посещений. Мyfin.by собрал три истории о том, сколько можно заработать за съемку в массовке и легкий ли это хлеб.

Фильмы в Бобруйске обычно снимают с весны до глубокой осени. Среди известных киноработ, в которых «засветились» город и его жители – «Охота на гауляйтера», «Уроки фарси», «Следы апостолов». Для горожан это возможность попробовать себя в качестве актера и заработать немного денег.

«30 рублей можно получить и за час, и за весь день»

Олег Крупенник известен в творческих кругах как один из самых активных бобруйских участников массовки. Мужчина работает на «Белшине», а в свободное время играет в любительском театре и снимается в кино. 

Олег Крупенник (в центре) на съемках 

Говорит, впервые попал на съемочную площадку в 2011 году – был в массовке фильма «Охота на гауляйтера». Причем в одном фильме сыграл и еврея из гетто, и полицая, и красноармейца. С тех пор Олег снялся в нескольких десятках кинокартин, для работы над проектами нередко ездил в Минск.

– Для меня это не заработок, а скорее увлечение. В массовке за смену, которая может длиться час, а может и все 15 часов, удается заработать примерно 20-30 рублей. Неважно, сколько времени ты отработал.

«Беларусьфильм», например, рассчитывается после окончания съемок, российские кинокомпании отдают деньги после каждой смены – наличными или перечисляют на карту.

Самая низкая оплата у участников массовки – людей, которые создают массовость в кадре. На 5-10 рублей больше платят тем, кто попадает в групповку, то есть находится в кадре с главными героями и появляется на экране крупным планом. Для непрофессиональных актеров настоящей удачей считается утверждение на эпизодическую роль.

– Это не значит, что в кадре нужно что-то говорить. Иногда требуют просто сыграть какой-то эпизод без реплик – пройтись, выполнить определенные действия.

Олега Крупенника в военные фильмы из-за подходящего типажа приглашают охотно. Но пока предлагают только участие в массовых сценах.

Максимальный гонорар актера на этой позиции за смену составил около 3 тысяч российских рублей (примерно $45).

В этом году Олег участвовал в трех кинопроектах. Съемки двух из них – фильмов «Пламя под пеплом» и «Возвращение» – проходили в Бобруйске. В общей сложности он заработал 120 рублей.

«Тебя в кино постоянно расстреливают!»

У Берты Глушец очень колоритная внешность, поэтому бобруйчанку обычно приглашают на роли узниц гетто в массовке и групповке. На счету у женщины 5 съемок в кино военной тематики. Для работы над некоторыми сценами ей приходилось выезжать в другие города Беларуси.

– Сестра говорит: «Берта, тебя в кино постоянно расстреливают!». Это на самом деле так, но мне важно было получить такой опыт, пропустить через себя то, что пережили мои родственники, погибшие в Бобруйском гетто.

Женщина признается, что имеет актерские навыки и уже не первый год выходит на сцену в народном театре, а на детских праздниках перевоплощается в клоунессу Бетти. Но к съемкам в эпизодах не готова – для этого требуется более высокий актерский уровень. Поэтому в качестве серьезного и постоянного заработка участие в фильмах она не рассматривает.

– Хотя к пенсии в 307 рублей – это все же какая-то прибавка.

Берта Глушец на съемках в Бобруйске

В этом году женщина снималась в массовке для двух фильмов – по одной рабочей смене на каждый. Для кинокартины «Возвращение» на площадке требовалось быть в 7 утра, съемки шли целый день. За участие в них Берта получила 30 рублей. Плюс всех актеров массовки бесплатно покормили. За второй проект, где, по словам бобруйчанки, пришлось изображать «тетку в платке», с ней пока не рассчитались.

«12 часов подряд пришлось падать в ров»


Вадим Бабинич в образе милиционера, фото из архива героя

Вадим Бабинич – профессиональный актер театра. Первый опыт работы на киноплощадке получил еще в детстве – в Бобруйске снимали фильм о войне, подросток оказался на месте событий и подошел по типажу для массовки. За те съемки Вадим заработал 3 советских рубля.

С тех пор в фильмах снимается не часто. На счету у актера – 9 киноработ. Говорит, что как профессиональный актер не имеет права участвовать в массовых сценах – это ниже его квалификации. Поэтому Вадима приглашают в эпизоды, реже – в групповки, где требуются актеры с профессиональными навыками.

– Однажды имел неосторожность показать на площадке, что умею правильно падать – попал в первый ряд тех, кого должны были расстрелять. Съемки шли под Минском, и мне 12 часов подряд вместе с каскадерами пришлось падать в ров.

Самый большой гонорар за эпизодическую роль Вадим получил несколько лет назад – около $200.

– В этом году снимался всего в одном фильме – «Пламя под пеплом». За съемки в эпизоде заплатили 300 рублей.

Говорит, гонорар оказался довольно скромным, но эти деньги стали хорошей прибавкой к актерской зарплате.
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