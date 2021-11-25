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Как жительница Волковыска "выкупала" любимого за $54 тысячи - подробности

Пенсионерка из Волковыска так ждала мифического заморского возлюбленного, что, несмотря на советы и мольбы детей, не заметила очевидный обман. Мошенникам достались ее 54 тыс. долларов.

Детали уголовного дела рассказала в программе «Причины и следствие» на «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает агентство «Минск-Новости».

В июле 2021 г. 62-летняя жительница Волковыска познакомилась в интернете с мужчиной. Между ними завязалась переписка. Собеседник пожелал увидеться и приехать в Беларусь к своей возлюбленной. Но вот незадача, со слов мужчины, его задержали в аэропорту Киева. А для того, чтобы его быстрее отпустили, необходимо было срочно уплатить «штраф».

Следователи установили, что с потерпевшей стали связываться якобы представители фирмы, в которой работал ее бойфренд. Коллеги задержанного торопили женщину уплатить штраф и убеждали ее, что тоже жаждут ему помочь. Каждый раз злоумышленники придумывали новые поводы для уплаты денег: нужно выкупить паспорт, визу, оплатить авиабилеты.

Когда женщина стала сомневаться в законности происходящего, она написала, что хочет посоветоваться с детьми. Они, мол, не верят в существование человека, с которым она ведет переписку. Но сотрудники фирмы просили ничего никому не сообщать.

Женщина продолжала слать деньги. В общей сложности доверчивая пенсионерка совершила не менее девяти транзакций, перечислив без малого 54 тыс. долларов. Примечательно, что часть денег она заняла у своей пожилой матери.

Как ни предупреждали жертву аферистов ее наследники, как ни просили не переводить каких-либо сумм, своим детям она не поверила. В милицию обратилась не сама потерпевшая, а ее сын, который не смог мириться со всем происходящим.

Следователи установили, что в профиле мужчины в социальных сетях использовалось фото турецкого журналиста. Мошенник указал, что он вдовец и проживает в Великобритании. 

Впрочем, в переписке он рассказывал даме сердца, что сам родом из Канады и у него русская кровь. Этот факт не смутил женщину, как, впрочем, и отсутствие в профиле знакомого каких-либо друзей и иных фотографий.

Потерпевшая допрошена, изучена ее переписка в социальных сетях. Правоохранители ищут мошенника.
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