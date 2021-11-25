братья Ким и Алексей Самусенко, Павел Дрозд и Иван Андрушойть, сообщает Фигурантами этого дела выступают политзаключенныесообщает spring96.org





Их действия квалифицированы по шести статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 350 (модификация компьютерной информации), ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией), ч. 1 ст. 354 (использование вредоносных компьютерных программ), ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 341 (порча имущества в общественных местах), ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках.





Дело против политзаключенных рассматривает Жанна Хвойницкая. Суд сделали закрытым, причина — "в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну".





Кого судят?

На скамье подсудимых сразу четыре политзаключенных, которых удерживают под стражей уже больше года.





32-летнего основателя и члена совета общественного движения "Дзея" Кима Самусенко задержали 3 ноября прошлого года по подозрению во взломе компьютерной системы Мингорисполкома (ч. 2 ст. 349 УК) и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в Минске с 9 августа (ч. 1 ст. 342 УК).





После жесткого обыска, сопровождавшегося выстрелами в доме и применением физической силы, силовики забрали всю технику Кима и его жены, зарегистрированное охотничье оружие, деньги, бчб-флаг, флаг Украины, украинский паспорт жены и прочее.





Через два дня был задержан и брат Кима — 33-летний Алексей Самусенко. Он экономист, работал в сети фирм, занимающихся изделиями из пластика.





Также по этому делу были задержаны 35-летние Павел Дрозд и Иван Андрушойть. Иван более чем через четыре месяца заключения женился в СИЗО на своей девушке Софье.





В чем их обвиняют?

По данным следствия, «в ночное время в октябре и ноябре прошлого года 35-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты и использования вредоносного программного обеспечения осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома.





В результате указанных действий фигурант завладел записями камер видеонаблюдения, установленных в столице, с целью последующей публикации на различных интернет-ресурсах, в том числе деструктивных и экстремистских Telegram-каналах.





Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые с помощью вредоносного ПО получили доступ к компьютерным системам КУП «ЦИТ Мингорисполкома» и ГУВД Мингорисполкома, что повлекло за собой нарушение нормальной работы предприятий и госорганов, а также эти лица скопировали и удалили файлы различных форматов и внесли в них заведомо ложную информацию.





В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что все мужчины систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходивших в Минске с августа по ноябрь 2020 года, сопряженных с блокированием дорог и неповиновением законным требованиям представителей власти. Следствием зафиксировано 10 фактов их участия».





В ходе проведения обысков изъяты вещественные доказательства, в том числе зарегистрированное огнестрельное оружие «Тигр», «Сайга-МК», «ИЖ-54», патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции с гарнитурой для скрытого ношения, листовки с призывами к забастовке и пиротехника.





Действия политзаключенных квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:





ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);





ст. 341 (порча имущества в общественных местах);





ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках);





ч. 1 ст. 350 (модификация компьютерной информации);





ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией);





ч. 1 ст. 354 (использование вредоносных компьютерных программ).





Первоначально против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности), однако его прекратили в связи с вступлением в силу закона, устраняющего наказуемость деяния.





Суд по делу сделали закрытым, причина — "в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну".