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Суд по "делу взлома компьютерной системы Мингориспокома" сделали закрытым

В суде Заводского района Минска 24 ноября начались судебные разбирательства по «делу взлома компьютерной системы Мингориспокома».

Суд по "делу взлома компьютерной системы Мингориспокома" сделали закрытым
Фигурантами этого дела выступают политзаключенные братья Ким и Алексей Самусенко, Павел Дрозд и Иван Андрушойть, сообщает spring96.org

Их действия квалифицированы по шести статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 350 (модификация компьютерной информации), ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией), ч. 1 ст. 354 (использование вредоносных компьютерных программ), ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 341 (порча имущества в общественных местах), ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках. 

Дело против политзаключенных рассматривает Жанна Хвойницкая. Суд сделали закрытым, причина — "в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну".

Кого судят?

На скамье подсудимых сразу четыре политзаключенных, которых удерживают под стражей уже больше года.

32-летнего основателя и члена совета общественного движения "Дзея" Кима Самусенко задержали 3 ноября прошлого года по подозрению во взломе компьютерной системы Мингорисполкома (ч. 2 ст. 349 УК) и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в Минске с 9 августа (ч. 1 ст. 342 УК). 

После жесткого обыска, сопровождавшегося выстрелами в доме и применением физической силы, силовики забрали всю технику Кима и его жены, зарегистрированное охотничье оружие, деньги, бчб-флаг, флаг Украины, украинский паспорт жены и прочее. 

Через два дня был задержан и брат Кима — 33-летний Алексей Самусенко. Он экономист, работал в сети фирм, занимающихся изделиями из пластика.

Также по этому делу были задержаны 35-летние Павел Дрозд и Иван Андрушойть. Иван более чем через четыре месяца заключения женился в СИЗО на своей девушке Софье. 

В чем их обвиняют?

По данным следствия, «в ночное время в октябре и ноябре прошлого года 35-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты и использования вредоносного программного обеспечения осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома. 

В результате указанных действий фигурант завладел записями камер видеонаблюдения, установленных в столице, с целью последующей публикации на различных интернет-ресурсах, в том числе деструктивных и экстремистских Telegram-каналах.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые с помощью вредоносного ПО получили доступ к компьютерным системам КУП «ЦИТ Мингорисполкома» и ГУВД Мингорисполкома, что повлекло за собой нарушение нормальной работы предприятий и госорганов, а также эти лица скопировали и удалили файлы различных форматов и внесли в них заведомо ложную информацию.

В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что все мужчины систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходивших в Минске с августа по ноябрь 2020 года, сопряженных с блокированием дорог и неповиновением законным требованиям представителей власти. Следствием зафиксировано 10 фактов их участия».

В ходе проведения обысков изъяты вещественные доказательства, в том числе зарегистрированное огнестрельное оружие «Тигр», «Сайга-МК», «ИЖ-54», патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции с гарнитурой для скрытого ношения, листовки с призывами к забастовке и пиротехника.

Действия политзаключенных квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: 

ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);

ст. 341 (порча имущества в общественных местах);

ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках);

ч. 1 ст. 350 (модификация компьютерной информации);

ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией);

ч. 1 ст. 354 (использование вредоносных компьютерных программ).

Первоначально против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности), однако его прекратили в связи с вступлением в силу закона, устраняющего наказуемость деяния.

Суд по делу сделали закрытым, причина — "в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну".
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