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ЕС с 1 марта откроет границу для переболевших COVID или привитых одобренными вакцинами

Такое решение приняла сегодня Еврокомиссия


Евросоюз разрешит с 1 марта въезд в страны сообщества всем иностранцам, переболевшим коронавирусом или привитым одобренными европейским регулятором или ВОЗ вакцинами от COVID-19, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки», — говорится в сообщении

ЕК отмечает, что переболевшие ковидом путешественники должны иметь при себе европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным.
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