Мокрый снег и дождь ожидают белорусов в предстоящие выходные 27 и 28 ноября. Об этом сообщили в Белгдиромете.

Такие неблагоприятные погодные явления принесет циклон с Карпат, который надвигается на Беларусь.

По предварительному прогнозу, циклон будет смещаться через западные районы республики, поэтому наиболее сложные погодные условия будут в северо-западной части страны.





Там выпадут сильный дождь и мокрый снег, а в некоторых районах ожидаются налипание мокрого снега и гололедные явления. В то же время по юго-востоку Беларуси будут идти дожди.

В субботу, 27 ноября столики термометров ночью покажут -3..+4°С, днем будет от -1°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку Беларуси.

В воскресенье, 28 ноября, ночью сохранится влияние циклона. Днем будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по западной половине Беларуси пройдут мокрый снег и дождь.





Ночью и утром по северо-востоку республики местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах -2..+3°С, днем будет чуть теплее: 0..+7°С.

В Минске 27 и 26 ноября, по даным сервиса «Яндекс. Погода», ожидается небольшой дождь, днем в субботу будет +3…+4°С, в воскресенье днем ожидается +1°С.

Тем веменем на пятницу синоптики объявили желтый уровень опасности.



