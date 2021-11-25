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Циклон с Карпат принесет в Беларусь сильный снег и дождь

В субботу, 27 ноября столики термометров ночью покажут -3..+4°С.

Мокрый снег и дождь ожидают белорусов в предстоящие выходные 27 и 28 ноября. Об этом сообщили в Белгдиромете.
 
Такие неблагоприятные погодные явления принесет циклон с Карпат, который надвигается на Беларусь.
 
По предварительному прогнозу, циклон будет смещаться через западные районы республики, поэтому наиболее сложные погодные условия будут в северо-западной части страны. 

Там выпадут сильный дождь и мокрый снег, а в некоторых районах ожидаются налипание мокрого снега и гололедные явления. В то же время по юго-востоку Беларуси будут идти дожди.
 
В субботу, 27 ноября столики термометров ночью покажут -3..+4°С, днем будет от -1°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку Беларуси.
 
В воскресенье, 28 ноября, ночью сохранится влияние циклона. Днем будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по западной половине Беларуси пройдут мокрый снег и дождь. 

Ночью и утром по северо-востоку республики местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах -2..+3°С, днем будет чуть теплее: 0..+7°С.
 
В Минске 27 и 26 ноября, по даным сервиса «Яндекс. Погода», ожидается небольшой дождь, днем в субботу будет +3…+4°С, в воскресенье днем ожидается +1°С.
 
Тем веменем на пятницу синоптики объявили желтый уровень опасности.
Источник: blizko.by
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