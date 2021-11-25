"Мы очень серьезно относимся ко всем замечаниям, касающимся питания, санэпидрежима, состояния здоровья", - сказал Караник.





Он обратил внимание, что один из беженцев пожаловался на плесень в банке с консервами. Ее проверили. Срок годности не вышел. Вероятнее всего, в процессе хранения была нарушена целостность упаковки.





"Сроки годности продуктов, поставляемых беженцам, их качество жестко контролируется. Впрочем, будет усилен контроль за тем, как беженцы хранят продукты. В один из дней объем выданной помощи доходил до 5 кг на человека. Понятно, что все это быстро не употребляется. И при нарушении условий хранения возможны неприятные ситуации", - отметил Караник.









Он обратил внимание, что беженцев волнуют более серьезные вопросы. В качестве примера привел сегодняшний стихийный митинг. Беженцы с плакатами в руках вышли требовать открытия гуманитарного коридора, утверждая, что в Ирак они не вернутся.





Напомним, сегодня мигранты в лагере в логистическом центре "Брузги" собирали митинг и требовали пустить их в ЕС.