Караник обещает усилить контроль за продуктами для мигрантов после фото с заплесневелой тушенкой
Власти Беларуси обещают усилить контроль за хранением продуктов для мигрантов после поступивших жалоб, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает госагентство БелТА.
"Мы очень серьезно относимся ко всем замечаниям, касающимся питания, санэпидрежима, состояния здоровья", - сказал Караник.
Он обратил внимание, что один из беженцев пожаловался на плесень в банке с консервами. Ее проверили. Срок годности не вышел. Вероятнее всего, в процессе хранения была нарушена целостность упаковки.
"Сроки годности продуктов, поставляемых беженцам, их качество жестко контролируется. Впрочем, будет усилен контроль за тем, как беженцы хранят продукты. В один из дней объем выданной помощи доходил до 5 кг на человека. Понятно, что все это быстро не употребляется. И при нарушении условий хранения возможны неприятные ситуации", - отметил Караник.
Он обратил внимание, что беженцев волнуют более серьезные вопросы. В качестве примера привел сегодняшний стихийный митинг. Беженцы с плакатами в руках вышли требовать открытия гуманитарного коридора, утверждая, что в Ирак они не вернутся.
Напомним, сегодня мигранты в лагере в логистическом центре "Брузги" собирали митинг и требовали пустить их в ЕС.
Источник: smartpress.by
16:10 25/11/2021
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