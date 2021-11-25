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ТБМ зовет на "талаку" - забрать себе что-нибудь на память перед закрытием офиса

Общество белорусского языка имени Франциска Скорины (ТБМ; Таварыства беларускай мовы) приглашает «талокой» освободить офис организации.

"Дорогие друзья! Чтобы освободить все из нашего офиса, мы организуем в субботу «талаку». Начало в 12.00. Каждый участник сможет забрать на память какую-нибудь вещь, книгу, газету. Многое будет вывезено для дальнейшего хранения", — написала у себя в фейсбуке председатель ТБМ, экс-депутат Елена Анисим.

Она также надеется, что к концу месяца будет собрано 3200 рублей, чтобы полностью рассчитаться за этот месяц за аренду и в декабре не иметь никаких обязательств. 

Офис ТБМ в Минске долгие годы был одним из центров белорусской культуры в центре Минска. 

Здесь проводились презентации книг, журналов, выставки, можно было купить белорусские газеты, книги, значки, музыкальные кассеты и диски.
Источник: nashaniva.com
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