"Дорогие друзья! Чтобы освободить все из нашего офиса, мы организуем в субботу «талаку». Начало в 12.00. Каждый участник сможет забрать на память какую-нибудь вещь, книгу, газету. Многое будет вывезено для дальнейшего хранения", — написала у себя в фейсбуке председатель ТБМ, экс-депутат Елена Анисим.





Она также надеется, что к концу месяца будет собрано 3200 рублей, чтобы полностью рассчитаться за этот месяц за аренду и в декабре не иметь никаких обязательств.





Офис ТБМ в Минске долгие годы был одним из центров белорусской культуры в центре Минска.





Здесь проводились презентации книг, журналов, выставки, можно было купить белорусские газеты, книги, значки, музыкальные кассеты и диски.



