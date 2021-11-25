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Так не доставайся же ты никому: сельчанин заминировал авто жены, не уговорив не разводиться

45-летний житель Лепельского района заминировал автомобиль, на котором ездили его жена и 14-летняя дочь.

Происшествие случилось 20 мая, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина соединил провода таким образом, чтобы при включении правого поворота в автомобиле цепь замкнулась и привела в действие самодельное взрывное устройство.

Правда, взрыва не произошло. Днем 24 мая взрывчатку обнаружили во время ремонта машины. В ходе осмотра было установлено, что мужчина по ошибке подключил взрывное устройство к проволоке, которая не участвовала в электрической цепи автомобиля.

Следователям мужчина рассказал, что не хотел убивать ни жену, ни дочь, а только напугать. На поступок он решился для того, чтобы жена вернулась и не разводилась с ним. В мобильнике подозреваемого следователи обнаружили неоднократные угрозы и оскорбления в адрес жены.

Эксперты констатировали, что мощность самодельной взрывчатки составляет в тротиловом эквиваленте около 150 грамм тротила. От взрыва человек, находящийся в автомобиле, получил бы телесные повреждения, в том числе и несовместимые с жизнью.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 2 ст. 295 (незаконные приобретение, изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 295 (незаконные изготовление, хранение и ношение взрывного устройства, совершенные повторно) и ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц, заведомо малолетнего, совершенное общеопасным способом, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. 

Его взяли под стражу. 

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
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