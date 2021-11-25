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Официально: вывозные рейсы из Минска отложены по просьбе МИД Ирака

Сегодняшний рейс в Ирак, который должен был вывезти беженцев из Минска, отложен по просьбе МИД Ирака.

Об этом журналистам РИА "Новости" сообщили в компании Iraqi Airways.

Как ранее сообщалось, об отмене рейса стало известно накануне. Вначале появиласб инфомрмация, что это решение самой Iraqi Airways. 

Сегодня телерадиокомпания "Мир" сообщила, будто Евросоюз не оплатил рейс.

Первым рейсом из Минска в Багдад вылетел 431 человек. Второго рейса, по сведениям официального Минска, в аэропорту ожидает около 200 человек.

В целом о желании вернуться домой уже заявили более 700 человек.
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