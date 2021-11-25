Об этом журналистам РИА "Новости" сообщили в компании Iraqi Airways.





Как ранее сообщалось, об отмене рейса стало известно накануне. Вначале появиласб инфомрмация, что это решение самой Iraqi Airways.





Сегодня телерадиокомпания "Мир" сообщила, будто Евросоюз не оплатил рейс.





Первым рейсом из Минска в Багдад вылетел 431 человек. Второго рейса, по сведениям официального Минска, в аэропорту ожидает около 200 человек.





В целом о желании вернуться домой уже заявили более 700 человек.



