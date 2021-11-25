



Глава СКР на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА «Роль права в обеспечении благополучия человека» сказал следующее:





«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя».





После того, как цитата буквально взорвала интернет, ее повторили многие российские СМИ.





Правда, отъезд артиста его концертный менеджер Владимир Шавгулидзе прокомментировал так: мол, Моргенштерн уехал в Минск для выступления на частном торжестве. Его слова приводит телеграм-канал Daily Storm.





«В Беларуси есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие. Не готов вам сейчас ничего рассказать», - заявил собеседник издания.





Кроме того, телеграм-канал позже сообщил, что на 26 ноября запланировано выступление Моргенштерна в Москве.







