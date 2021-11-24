



Как сообщила пресс-служба КГК, для минимизации налоговых платежей владельцы двух фирм (мать и сын) помещали в бухгалтерский учет фиктивные документы, оформленные от имени подконтрольных иностранных структур.





В документах искусственно и значительно завышалась стоимость оборудования и реагентов, закупаемых в том числе для ПЦР-тестов и тест-систем по определению наличия антигена COVID-19. В результате искусственно увеличивалась цена, выставляемая поставщиками на тендерах.





Учитывая, что конкурентов у матери и сына на рынке уже не было, им не составляло труда ставить фактически любую цену, исходя из искусственно созданных затрат их компаний. Реально же цена была в 3-5 раз выше объективной. Иными словами, в период пандемии, когда вся страна напрягалась, изыскивая дополнительные средства на борьбу с болезнью, эти люди наживались на горе других.





По подсчетам ДФР, в результате использования такой схемы, мать и сын увели от налогов через свои подконтрольные структуры 4,4 млн рублей. При этом существенный ущерб нанесен и системе здравоохранения, которая вынуждена была закупать реагенты по ценам в несколько раз выше реальных.





По данным фактам в отношении материи сына возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).





Интересно, о незаконном бизнесе указанной матери и сына, с подробным описанием схемы того, как цены завышаются в несколько раз, «Ежедневник» писал еще в начале 2019 года. Сама же мать тогда проходила обвиняемой по одному из уголовных дел в системе здравоохранения.





Однако несмотря на это, семейный бизнес не только сумел остаться на рынке и продолжить грабить белорусское здравоохранение еще почти три года, но также выиграть у «Ежедневника» суд по формальным основаниям, не оспаривая ни одного факта, и даже инициировать возбуждение уголовных дел.