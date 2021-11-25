25 ноября авиакомпания Iraqi Airways должна была вывезти из Беларуси мигрантов, однако рейс был отменен.





В официальном Телеграм-канале представительства МТРК «Мир» в Беларуси сообщается причина отмены рейса — неоплата рейса Евросоюзом.

То есть иракская авиакомпания отказалась лететь за своими же гражданами без предоплаты из ЕС. Это все, что нужно знать о мигрантском кризисе





Но мы напомним, что первый эвакуационный рейс состоялся 18 ноября. Тогда из Беларуси вылетели 430 мигрантов. И, насколько известно, инициатива исходила от правительства Ирака.



















