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"Я не думал, что этот день настанет" В США освободили невиновного мужчину, который отсидел 43 года

62-летний американец Кевин Стрикленд провел 43 года в тюрьме штата Миссури за тройное убийство, которого он не совершал.

В ноябре суд повторно рассмотрел доказательства защиты и снял с мужчины все обвинения, освободив из заключения. Случай Стрикленда стал самым долгим противоправным задержанием в истории Миссури и одним из самых долгих в стране, сообщает CNN.

После выхода из тюрьмы американец поблагодарил своих адвокатов и всех, кто верил в его невиновность. «Я не думал, что этот день настанет», — сказал Стрикленд. По словам мужчины, он узнал о своем освобождении из выпуска новостей.


Преступление, в котором обвинили Стрикленда, произошло 25 апреля 1978 года в Канзас-Сити. Тогда в результате нападения со стрельбой три человека погибли, а девушка по имени Синтия Дуглас выжила, получив ранение. Она сразу опознала двух нападавших, которые в итоге признали вину и отсидели около десяти лет. 

На следующий день после стрельбы свидетельница указала на Стрикленда — у него якобы была такая же прическа, как у одного из злоумышленников. Дуглас утверждала, что не сразу опознала третьего причастного, поскольку употребляла коньяк и марихуану. 

В результате 18-летнего Стрикленда приговорили к 50 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение. Позже Синтия призналась, что совершила ошибку и неверно идентифицировала подозреваемого. Она пыталась освободить его из заключения до своей смерти в 2015-м году.

На платформе GoFundMe запустили сбор средств, чтобы помочь Стрикленду, поскольку штат Миссури не предоставляет компенсаций за проведенное в тюрьме время. На данный момент собрано более $230 тысяч.

В 2020 году в США были оправданы 129 человек, осужденных по ложному обвинению. В сумме они потеряли за решеткой 1 737 лет жизни. Около трети всех случаев ошибочного осуждения произошли из-за того, что свидетели неправильно идентифицировали преступников.
Источник: birdinflight.com
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