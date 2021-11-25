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Взрыв в российской шахте: полсотни рабочих заблокированы, не менее 9 погибших

На угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области РФ произошли взрыв и пожар.

Пострадали 40 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф Кузбасса. 

09:25 В результате взрыва на угольной шахте в Кузбассе погиб один человек, число пострадавших увеличилось до 43, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, на 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб», — сообщил он.

10:22 Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК).

11:23 Число погибших горняков в результате взрыва на угольной шахте в Кузбассе увеличилось до девяти. До сих пор в шахте остаются 49 человек.


«40 пострадавших в общей сложности, из них двое в тяжелом состоянии. Всех госпитализируют», — заявили там.

По данным источника «Интерфакса», 13 горняков в состоянии средней тяжести, всех осматривают медики. Всего в шахте находилось 287 человек, 210 их них уже эвакуировали. С остальными, по данным МЧС, установлена связь, они подминаются на поверхность. Все пострадавшие получили отравление продуктами горения разной степени.

Пожар могли спровоцировать нарушение техники безопасности и неисправность оборудования, заявил источник «Интерфакса». 

Помимо этого, рассматривается версия короткого замыкания из-за неисправности оборудования и природные причины. 

По данным Ростехнадзора, на шахте зафиксировали взрыв в одном из вентиляционных штреков. Прокуратура Кемеровской области начала проверку.
Источник: novayagazeta.ru
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