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Сторонница Лукашенко назвала сотрудников военкомата БЧБшниками. Ее судили

24 ноября стало известно, что в Добруше 44-летнюю женщину судят за клевету на сотрудников военкомата. Она сняла видео, как те отмечают праздник в палатке бело-красной расцветки.

скриншот видео

Гомельские правозащитники сообщили, что суд по ходатайству прокурора сделали закрытым.

Как рассказала женщина, Татьяна, перед началом заседания, 7 мая она гуляла возле своего дома и увидела палатку красной и белой расцветки. В ней находились сотрудники местного военкомата.  

Она сняла короткое видео, на котором на большом расстоянии видна палатка и несколько человек возле нее. За кадром слышно как женщина говорит: "Наш Добрушский военкомат сегодня отмечает праздник". Кадры появились на Youtube-канале с подписью «Бчбшники военкомат добруш».

Сотрудники военкомата написали в милицию заявление с просьбой привлечь автора видео к ответственности за клевету. Против Татьяны возбудили уголовное дело по ст.188 (Клевета) УК РБ.

Санкция ст. 188 предусматривает наказание: штраф, исправительные работы, арест, ограничение и лишение свободы сроком до трех лет.

В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась и попросила лично прощения у потерпевших (всего 8 человек).

«Наш президент против этой символики бело-красно-белой. Я шла, гуляла, увидела эту палатку с белыми и красными полосами. Она мне показалась похожей на БЧБ-символ протеста против Лукашенко. Я за него всегда голосую, никогда не ходила на акции протеста ни в Добруше, ни в Гомеле. И поэтому я решила снять это видео», — передали ее слова правозащитники.

Муж Татьяны покинул заседание и заявил, что если его жену осудят, то она будет подавать апелляцию в областной суд, а потом в Верховный, потому что она уверена, что клеветы не было и статья 188 в этом случае не должна применяться.

Правозащитник Олег Агеев также утверждает, что осудить по данной статье возможно только в случае распространения заведомо лживых сведений, чтобы опозорить конкретного человека.

— В данном видео вообще не содержится указаний ни на кого конкретного, — отметил он.

Как стало известно позже, судья присудила женщине 2 года условно без направления в исправительное учреждение открытого типа. 

Потерпевшие по делу не заявляли иска о возмещение морального вреда.
Источник: telegraf.by
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