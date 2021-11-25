По информации газеты, северокорейский студент вернулся из Китая и привез с собой на спрятанной от таможни флешке цифровую копию южнокорейского сериала.





Однако после продажи нескольких копий, в том числе однокурсникам, он был задержан правоохранительными органами, как и его покупатели, а также другие студенты, смотревшие сериал.





Аресты прошли на минувшей неделе в северной провинции Хамгён, которая граничит с КНР.





По данным Daily Mail, контрабандист был приговорен к высшей мере наказания, студент, купивший копию – к пожизненному заключению, а шесть успевших посмотреть "Игру в кальмара" – к пяти годам каторги.





Кроме того, сообщается, что строгие меры будут применены к преподавателям и руководству учебного заведения, где арестованные учились: их ждет ссылка на принудительные работы либо в сельскохозяйственные районы, либо в угольные шахты.





Арест студентов – первый случай, когда власти КНДР применяет недавно принятый закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры" в деле, касающемся несовершеннолетних.





Этот закон предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение материалов средств массовой информации из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.











