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Студента в Северной Кореи приговорили к смерти за ввоз сериала "Игра в кальмара"

Жителя Северной Кореи приговорили к смертельной казни за контрабандный ввоз в страну популярного сериала стримингового сервиса Netflix "Игра в кальмара", сообщило британское издание Daily Mail.

По информации газеты, северокорейский студент вернулся из Китая и привез с собой на спрятанной от таможни флешке цифровую копию южнокорейского сериала. 

Однако после продажи нескольких копий, в том числе однокурсникам, он был задержан правоохранительными органами, как и его покупатели, а также другие студенты, смотревшие сериал. 

Аресты прошли на минувшей неделе в северной провинции Хамгён, которая граничит с КНР. 

По данным Daily Mail, контрабандист был приговорен к высшей мере наказания, студент, купивший копию – к пожизненному заключению, а шесть успевших посмотреть "Игру в кальмара" – к пяти годам каторги. 

Кроме того, сообщается, что строгие меры будут применены к преподавателям и руководству учебного заведения, где арестованные учились: их ждет ссылка на принудительные работы либо в сельскохозяйственные районы, либо в угольные шахты. 

Арест студентов – первый случай, когда власти КНДР применяет недавно принятый закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры" в деле, касающемся несовершеннолетних. 

Этот закон предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение материалов средств массовой информации из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.
Источник: newsgomel.by
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