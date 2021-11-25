



«Сотрудники ГАИ напомнят владельцам транспортных средств о необходимости с 1 декабря эксплуатации автомобилей с зимними шинами, об ответственности за игнорирование данного требования ПДД, о правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях», — сообщили в МВД.





А с 1 декабря инспекторы ДПС ГАИ проведут рейды. Они проверят, как автовладельцы подготовили свои авто.





«За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины [на данный момент 29 белорусских рублей]. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин [от 58 до 145 бел.руб.]», — напомнили в министерстве.



