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С 25 ноября ГАИ проведет рейд по проверке зимних шин на дорогах Беларуси. Какие штрафы грозят?

Госавтоинспекция планирует провести профилактическую акцию «Зимние шины – безопасность для машины!» с 25 ноября по 5 декабря.


«Сотрудники ГАИ напомнят владельцам транспортных средств о необходимости с 1 декабря эксплуатации автомобилей с зимними шинами, об ответственности за игнорирование данного требования ПДД, о правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях», — сообщили в МВД.

А с 1 декабря инспекторы ДПС ГАИ проведут рейды. Они проверят, как автовладельцы подготовили свои авто.

«За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины [на данный момент 29 белорусских рублей]. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин [от 58 до 145 бел.руб.]», — напомнили в министерстве.
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