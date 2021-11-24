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Последний шанс для старых денег и пересмотр базы «тунеядцев». Что изменится в Беларуси в декабре

В последнем месяце этого года нас ждет не так уж много новшеств. Зато именно в декабре мы обычно узнаем новые размеры базовой величины, минимальной зарплаты и других показателей. Разбираемся в изменениях, которые ждут нас и наши кошельки.

Последний шанс для старых денег и пересмотр базы «тунеядцев». Что изменится в Беларуси в декабре
Ну и, конечно, повсюду появятся новогодние елки. Фото Минск-новости

Меняйте сейчас или забудьте навсегда

Деноминация случилась пять лет назад, но вдруг вы (или ваши дедушка с бабушкой) так и не смогли расстаться со старыми деньгами. Так вот: время обменять их еще есть, но его не так много. Сделать это можно до 31 декабря этого года.

Потом, с 1 января 2022 года, банкноты образца 2000 года будут считаться недействительными. Кто-то может хранить их на случай острого приступа ностальгии или чтобы в один прекрасный день продать коллекционеру. Но банк их больше не примет.

Обменять неденоминированные деньги можно только в одном месте — в кассах Нацбанка на ул. Толстого, 6. Время работы касс: понедельник — четверг с 9:00 до 16:00, пятница — с 9:00 до 15:00, суббота и воскресенье — выходные.

Подорожают сигареты

Каждый месяц в стране пересматривают максимальные розничные цены на сигареты. Чаще всего — в сторону повышения, откат на пару копеек назад — скорее исключение из правил.

Новые цены уже появились на сайте МНС, они будут действовать с 1 декабря. Самое серьезное подорожание у некоторых сигарет Richmond (Black Edition, Bronze Edition и Red Edition), они прибавят в цене сразу 25 копеек.

Обновится список «тунеядцев»

Изменение плановое, пересматривают базу четыре раза в год, в том числе с 1 декабря. Напомним, в этой базе учитывают людей, которые не заняты в экономике, но не имеют для этого уважительных причин (декретный отпуск, пенсия и т. д.).

Потом «тунеядцам», у которых есть в собственн �т жилье, выставляют полные тарифы за отопление, горячую воду и газоснабжение. Вот, например, ситуация по Минску: на третий квартал коммунальщикам подали сведения по 24 930 минчанам, им и должны были прислать жировки с полными тарифами.

Власти определятся с ценами на социально значимые товары
Цены на социально значимые товары регулируются по 31 декабря. Отпустят ли их потом в свободное плавание, решение пока не принималось.

Напомним, в сентябре перечень из 10 позиций, по которым было принято решение сдерживать цены до конца года, расширили до 30. В списке — молочные продукты, мясо, рыба и консервы из нее, хлеб, яйца, соль и др. 

Из Гродно можно будет улететь в Москву. А когда уже в Европу?

Жителям Гродно добраться в Москву теперь будет проще. Прямой рейс между этими городами 2 декабря запускает российская авиакомпания Nordwind.

Рейсы будут выполняться на Embraer 190 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. На дорогу в одну сторону надо будет потратить 1 час 50 минут.

Пока выглядит так, что это самый дешевый способ улететь из белорусских городов в Москву. На сайте Nordwind можно найти билеты в обе стороны с вылетом из Гродно за 57 евро, из Гомеля поездка обойдется уже в 70 евро. Через поисковики билетов можно найти варианты из Минска в Москву от 80 евро.

А что там с Европой? «Белавиа» продлила приостановку полетов в 28 европейских городов до 14 декабря. Что будет после этой даты, в авиакомпании пока не могут прокомментировать, готовых решений возобновить или продлить приостановку нет. К этому моменту европейские страны не сообщали о планах открыть небо для «Белавиа».

Только зимние шины, иначе штраф

По Правилам дорожного движения зимняя резина обязательно должна быть на авто с 1 декабря. Судя по погоде, многие должны были «переобуться» раньше этого срока, если нет — с декабря за нарушение может прилететь предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (сейчас это 14,5 рубля).

При повторном нарушении в течение года штраф будет уже от 58 до 145 рублей.

Не забыть про транспортный налог

Счета начали выставлять в ЕРИП еще в сентябре, но наверняка не все успели заплатить.

Этот год — переходный, нужно будет заплатить не всю стоимость, а только аванс (29 рублей). Его нужно внести (в банк или через ЕРИП) не позднее 15 декабря 2021 года. Оставшуюся сумму транспортного налога автовладельцы должны будут оплатить в следующем, 2022 году.

Начнутся новогодние ярмарки

Пока за праздничную атмосферу отвечают в основном торговые центры и универмаги, которые уже украшены к Новому году. В прошлом году уличные ярмарки в Минске начались 18 декабря. В управлении торговли и услуг Мингорисполкома нам сообщили, что дату, когда начнется такая торговля, могут определить на следующей неделе.

Зато с этим решили не тянуть в Минской области, там региональные ярмарки начнутся с 18 декабря.

У школьников самые большие каникулы

И еще о приятном: у школьников с 25 декабря начнутся самые большие каникулы, которые закончатся только в следующем году — 10 января.

Как обычно, новогодние каникулы предваряют самую большую четверть. Затем ждать отдыха детям придется до 28 марта.

А вот взрослым в этом году с каникулами повезло меньше: 25 декабря выпадает на субботу, так что больших выходных в декабре у нас не будет. Для этих целей ждем январь.
Onliner.by
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