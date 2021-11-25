



В публикации отмечается, что штамм содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.









Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу отметил, что новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше «дельты». Всплеск мутаций позволяет предположить, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ или СПИДом.





«В настоящее время за ним (штаммом) следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще», — рассказал Баллу.



