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В Иране казнили убийцу, осужденного еще в подростковом возрасте

Несмотря на призывы правозащитников, в среду, 24 ноября, в Иране казнили 25-летнего Армана Абдолали, осужденного за убийство в 17 лет, передает Al Arabiyya.



Согласно информации, приговор был исполнен рано утром после того, как семья Гезаля Шакура отказалась простить виновника. Агентство Tasnim отмечает, пишет Haqqin.az, что Шакур была возлюбленной Абдолали.

Суд приговорил его к смертной казни в 2016 году. На тот момент Абдолали было 17 лет. Правозащитники неоднократно обращались к правительству Ирана с просьбой заменить смертельный приговор на тюремный срок. Лондонская правозащитная группа считает, что ранее казнь откладывалась из-за международного давления.
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