







Согласно информации, приговор был исполнен рано утром после того, как семья Гезаля Шакура отказалась простить виновника. Агентство Tasnim отмечает, пишет Haqqin.az, что Шакур была возлюбленной Абдолали.





Суд приговорил его к смертной казни в 2016 году. На тот момент Абдолали было 17 лет. Правозащитники неоднократно обращались к правительству Ирана с просьбой заменить смертельный приговор на тюремный срок. Лондонская правозащитная группа считает, что ранее казнь откладывалась из-за международного давления.