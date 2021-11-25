



Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.





"В Японию попала одна "дельта", в которой накопились мутации в белке nsp14, отвечающим за способность вируса исправлять мутации", — пояснила специалист.

Однако сам белок nsp14 "испортился", что привело к многочисленным ошибкам и, впоследствии, к исчезновению вируса, подчеркнула она.





По словам эксперта, производные от "подпорченного" дельта-штамма коронавируса переняли от него ослабленную функцию по исправлению мутаций.

Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021





Баранова также отметила, что исчезновению коронавируса в Японии способствовала не только относительная изолированность страны в отличие от Европы, но и дисциплинированное отношение граждан ограничительным мерам.

Вместе с тем генетик считает опасным исчезновение дельта-штамма коронавируса в России по примеру Японии. Она объяснила это его высоким уровнем инфекционности, которая позволяет сдерживать распространения других вариантов вируса.





"Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе �дохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже", — заключила Баранова.





Ранее руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэ сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из неструктурных белков, что впоследствии могло лишить его способности "исправляться" и вызвало "самоликвидацию".





Исследователь отметил, что в начале появления варианта "дельта" в Японии мутации в нем быстро накапливались, однако затем прекратились. По его словам, большая часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок при репликации. В итоге вирус, пытаясь исправить дефекты, потерял способность размножаться.