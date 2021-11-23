



Общая сумма похищенного составила 140 рублей, пишет «Газета Слонімская».





В суде обвиняемый вину признал и рассказал, что в ту ночь проник в дом через окно. Был сильно пьян. В доме обнаружил товар, который стал забирать. Взял первое, что попалось под руку.





Вернулся домой и продолжил выпивать.





Суд признал мужчину виновным в совершении тайного похищения имущества (краже), совершенном с проникновением в жилище, и назначил ему наказание в виде ареста сроком на два месяца. Кроме этого, к нему будет применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Обвиняемого оставили под стражей.





Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а обвиняемым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.