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В Слонимском районе пьяный мужчина проник в чужой дом и украл 56 женских трусов

Неработающий житель Слонимского района проник через окно в жилой дом, откуда похитил 56 штук женских трусов, 24 пары мужских спортивных носков, уличный светодиодный прожектор с датчиком движения и упаковку женских одноразовых бритвенных станков.


 Общая сумма похищенного составила 140 рублей, пишет «Газета Слонімская».

В суде обвиняемый вину признал и рассказал, что в ту ночь проник в дом через окно. Был сильно пьян. В доме обнаружил товар, который стал забирать. Взял первое, что попалось под руку.

Вернулся домой и продолжил выпивать.

Суд признал мужчину виновным в совершении тайного похищения имущества (краже), совершенном с проникновением в жилище, и назначил ему наказание в виде ареста сроком на два месяца. Кроме этого, к нему будет применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Обвиняемого оставили под стражей.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а обвиняемым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.
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