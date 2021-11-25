







Власти ожидают, что ежегодно около домов будет появляться по 145 000 зарядок для машин. Станции установят не только в жилых новостройках - после капитального ремонта ими должны снабдить любые здания, которые располагают десятью и более парковочными местами, пишет ru.oxu.az. От портов можно будет "заправить" любой электромобиль, а также зарядить аккумулятор у гибрида.





Новая инициатива станет частью стратегии правительства по сокращению выбросов парниковых газов и поспособствует отказу от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу более экологичных аналогов. В сервисной компании RAC Limited отметили, что установка зарядного оборудования в одном здании обойдется в среднем в 800 фунтов стерлингов (1 825 манатов - ред.) - проспонсировать работы должно государство.