



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу PGE Narodowy.





"Решением Мазовецкого воеводы будет перезапущен временный госпиталь в PGE Narodowy", - говорится в сообщении.





Отмечается, что руководство стадиона согласовывает детали перезапуска COVID-госпиталя с Центральной клинической больницей министерства внутренних дел и администрации в Варшаве.





В PGE Narodowy подчеркнули, что после приостановки работы временного госпиталя в мае этого года большая часть инфраструктуры для его развертывания осталась. Это позволит быстро восстановить его работу.





Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции отметил ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, на данный момент в стране развернуто более 24 тысяч больничных коек, а к 20 декабря их количество планируется увеличить до 31,5 тысячи.





Впервые временный COVID-госпиталь на PGE Narodowy развернули в октябре 2020 года.





В начале ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об отсутствии у правительства планов вводить в стране локдаун, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом.











