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Брестских очередников поселят в Жабинке

Жилье для брестчан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут строить в Жабинке, сообщил в своём телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в среду.



"В ближайшее время намерены активизировать развитие взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям с городом-спутником Бреста Жабинкой. Одно из первых направлений - строительство в райцентре жилья для брестчан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий", - отметил Рогачук.

Мэр уточнил, пишет Interfax.by, что уже достигнута договоренность с руководством Жабинковского райисполкома о пилотном проекте - долевом строительстве в 2022 году в городе-спутнике 72-квартирного девятиэтажного жилого дома для этой категории граждан. Предполагается, что строительство будет вестись с использованием господдержки в виде предоставления льготного кредита или субсидии.

По словам Рогачука, площадка для строительства уже определена. Проект реализует КУП "Брестжилстрой".

"Важный фактор - цена за квадратный метр будет ниже, чем в областном центре. До конца текущего года начнём работу по формированию списка жителей Бреста для направления на долевое строительство в город-спутник. Построившим жильё в Жабинке, будет обеспечена и вся необходимая инфраструктура - детский сад, школа, больница, магазины", - подчеркнул мэр.
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