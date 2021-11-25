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Российская авиакомпания открыла продажу билетов из Москвы в Гродно

Со 2 декабря российская авиакомпания Nordwind начинает выполнение прямых перелетов по маршруту Москва — Гродно. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Российская авиакомпания открыла продажу билетов из Москвы в Гродно
Фото: Nordwind Airlines
Рейсы будут выполняться на Embraer 190 три раза в неделю. Этот самолет может перевезти за раз около 100 пассажиров.

На фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС авиарейсы в нашу страну вызывают особое внимание, пишет Reform.by. Ранее под угрозой введения санкций со стороны ЕС ряд авиакомпаний отказались брать на борт при полете в Минск граждан Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана. Именно из этих стран шел основной поток мигрантов.

«Имеем информацию о том, что в ближайшее время может активизироваться использование маршрута между Москвой и Минском для целей усиления кризиса, организованного белорусскими службами. Знаю, что режим Лукашенко ищет новые направления взамен тех, которые оказались заблокированы сейчас», — заявил представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарын на брифинге 23 ноября.

Отметим, Nordwind вчера объявил о запуске прямых рейсов из Москвы в Дубай и иорданскую Акабу. Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов. Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт Шереметьево. Авиакомпания начала выполнение регулярных рейсов между Москвой и Гомелем 10 ноября. В июне она открыла рейс между Минском и Казанью.
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