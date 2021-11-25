В последние годы позиция Беларуси в данном рейтинге, который также зовут индексом защиты климата, демонстрировала склонность к снижению показателей.





Так индексе за 2019 год Беларусь занимала 29-е место, находясь вместе с Украиной (18-е место) в группе стран со средним уровнем экологичности.





Однако уже в индексе эффективности изменения климата-2020 Беларусь оказалась на 40-м месте, переместившись в группу с низкой оценкой экологии.





В следующем рейтинге - Climate Change Performance Index-2021 – наша страна несколько улучшила позицию, поднявшись на 36-ю строчку. Но не надолго.





В новом индексе, опубликованном экологическими организациями Germanwatch , NewClimate Institute и CAN, Беларусь заняла 48-е место, приблизившись к границе группы стран с очень низкой экологической оценкой.





Примечательно, что рейтинг Украины с индекса-2019 практически не изменился. Эта страна осталась на 20-й позиции. Латвия в индексе-2022 также оказалась в «средней» группе, заняв 26-е место.





Соседняя Литва поднялась на 11-ю позицию, попав в команду государств с хорошей экологией.





В то же время соседние Польша и Россия оказались в группе стран с самой низкой экологичностью, заняв, соответственно 52-е и 56-е места.





Какие претензии предъявляются Беларуси?





Скриншот The Climate Change Performance Index 2022





Одним из положительных аспектов, по мнению экспертов, является постоянная работа, проводимая в стране, по повышению энергоэффективности в различных секторах экономики.





В результате, как отмечают составители, страна получила высокую оценку в категории «Использование энергии» и средний рейтинг по выбросам парниковых газов. Однако у Беларуси очень низкие показатели в категории «Возобновляемые источники энергии».





В субиндексах Беларусь заняла следующие позиции из 64 стран:





По выбросам парниковых газов – 26 место

По возобновляемым источникам энергии – 57 место

По использованию энергии – 13 место

По климатической политике – 60 место

Первые три места в Climate Change Performance Index 2022, остались пустыми, так как ни одна из стран не показала достаточно хороших результатов по предъявляемым критериям. Лучшие позиции оказались у скандинавских стран: 4-е, 5-е и 6-е места заняли Дания, Швеция и Норвегия.





Последнюю, 64-ю строчку занял Казахстан.





Индекс эффективности в области изменения климата (CCPI), публикуемый ежегодно с 2005 года, является независимым инструментом мониторинга для отслеживания эффективности защиты климата. На страны, участвующие в рейтинге, пришлось 92% всех выбросов парниковых газов в мире.