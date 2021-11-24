







В настоящее время на территории транспортно-логистического центра «Брузги» находятся порядка 2 тыс. беженцев. Для них организовано горячее питание, работают автолавки, открылась полевая баня.





— Проводим анкетирование среди беженцев и работаем точечно, — рассказал генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. — Наибольшим спросом пользуются памперсы больших размеров (иногда в них ходят дети 5 лет), влажные салфетки. В числе вкусовых предпочтений — белорусские молоко и шоколад, а также фруктовые пюре.