+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Какие продукты и вещи пользуются наибольшим спросом у мигрантов?

Гуманитарный груз, собранный минчанами под эгидой городской организации ОО «Белорусский союз женщин», прибыл 24 ноября на белорусско-польскую границу, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».



В настоящее время на территории транспортно-логистического центра «Брузги» находятся порядка 2 тыс. беженцев. Для них организовано горячее питание, работают автолавки, открылась полевая баня.

— Проводим анкетирование среди беженцев и работаем точечно, — рассказал генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. — Наибольшим спросом пользуются памперсы больших размеров (иногда в них ходят дети 5 лет), влажные салфетки. В числе вкусовых предпочтений — белорусские молоко и шоколад, а также фруктовые пюре.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]