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В Берлине балет «Щелкунчик» отменили как расистский

В Государственном балете Берлина отменили показ классической программы «Щелкунчика», пишет Bild со ссылкой на исполняющую обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристиану Теобальд (Christiane Theobald).

Der „Chinesische Tanz“ im „Nussknacker“, hier mit Vladislav Marinov und Nanami Terai

Foto: Bettina Stöß

По ее словам, причиной принятого в Германии решения стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Эксперты нашли в этом элементы расизма. «То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — отметила представитель театра. Специалистам также не понравился китайский танец, где артисты передвигаются по сцене «мелкими семенящими шажками».

При этом Теобальд подчеркнула, что постановку не планируют снимать насовсем.

Ранее в театре немецкого города Констанц поставили интерактивный спектакль по пьесе «Майн кампф» австрийско-американского писателя Джорджа Табори (George Tabori).
lenta.ru
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