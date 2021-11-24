Саша Авдевич говорит, что готов начать жизнь с чистого листа - он готов открыть кофейню в чужой стране. Фото: facebook.com/sasha.avdevich





Ровно 10 лет назад Саша Авдевич на спортивном мотоцикле вылетел на песчаную дорогу и на большой скорости врезался в столб. Результат – перелом позвоночника и инвалидная коляска в 26 лет, пишет belarus.kp.ru. Он пережил депрессию и принятие себя в статусе инвалида І группы. Но после этого, взяв себя в руки, решил выстраивать свою жизнь заново. Среди прочего он открыл сеть кофеен «Инклюзивный бариста», создал рабочие места для людей с ограниченными возможностями.





Все это время у него была мечта – отправиться в кругосветное путешествие, а по пути на Тенерифе открыть там кафе и хостел, где будут работать люди с инвалидностью. Все это кажется несбыточным, но не в случае с Авдевичем, который однажды уже совершил путешествие от Минска до Португалии на этом самом велосипеде, который приводится в движение руками.





Но случилось непредвиденное: в 2021-м Саша вновь сломал позвоночник. Но как только вышел из больницы, еще активнее стал готовиться к кругосветке. Мол, будь что будет. Саша продал машину, сел на велосипед с ручным управлением и отправился, как говорил сам, в кругосветное путешествие. Начал он свой путь из Тбилиси, преодолел Турцию, Грецию, Италию и, наконец, попал в Испанию на остров Тенерифе.





Каждый день своего путешествия он обстоятельно фиксировал в видероликах, которые выкладывал в соцсети, подробно рассказывая, с какими трудностями по дороге ему приходилось сталкиваться и о людях, которые помогали ему их преодолеть. Истории удивительные и очень контрастные.





Однажды он так устал за день, что приготовил ужин и, не съев его, уснул в палатке. А когда проснулся, увидел возле себя двух бездомных собак, которые, съев его сосиски и лапшу быстрого приготовления, улеглись рядом. Собаки были так благодарны ему, что потом еще долго бежали рядом. А в другой раз, в Неаполе, ему предложили пожить в замке. Просто отдали ключи и сказали – живи. При этом в замке было все максимально сделано для удобства инвалидов: лифт, туалеты, пандусы, поручни и так далее.





За 90 дней на хендбайке белорус преодолел 5000 километров. Фото: facebook.com/sasha.avdevich





Это далеко не единственный случай, когда местные жители делились своим жильем. «Пацан, который меня спас ночью от дождя, просто дал ключи от своей квартиры, так как ночью дежурил на работе», - пишет Саша в своем блоге в Фейсбуке под фото с улыбающимся жителем города Сан-Карлос-де-ла-Рапита в Каталонии.





За 90 дней на хэндбайке он преодолел 5000 километров. Многие поддерживали Авдевича в этом путешествии донатами, говорит, что порой скапливалось на его счету до $1000. Почему держал путь на Тенерифе? Потому что это райский остров, большой курорт, куда круглый год приезжают отдыхать люди. Сейчас Саша Авдевич живет прямо на пляже в палатке и строит оптимистические планы об очередном баре «Инклюзивный бариста» и хостеле, в которых смогут работать люди с инвалидностью.





- На острове нет понятие инвалидности как таковой. Ну, в смысле канарцы на это не реагируют. Их больше волнует, почему ты грустный. Вот такая история. Это я о том, что перестаю сравнивать и взвешивать, а начинаю жить. Больше никакой войны за пандусы, никогда больше, - считает Саша Авдевич.





Впрочем, Тенерифе будет явно не крайней точкой его маршрута, но дальше он пока не загадывает.





- Мне осталось открыть кофейню на острове, и буду считать, что свой план минимум я выполнил. Смогу тогда двинуться дальше. Без денег, без разрешений, без накладных. Неужели это возможно? Маньяна, оф кос. Спасибо всем, кто верил, верит и помогает. Было время, что я сам засомневался, особенно когда спину второй раз сломал. Но разве это молодость? – эмоционально пишет у себя в блоге Авдевич.





Саша и не скрывает, что его главная цель – доказать себе и всем вокруг, что человек с инвалидностью может сделать невозможное. Девиз его путешествия the future is inclusive (будущее инклюзивно).





Сейчас белорус живет на пляже и знакомится с самыми разными людьми. Этот итальянец, например, профессионально занимается йогой. Фото: facebook.com/sasha.avdevich





Но Саша Авдевич не устает удивлять своих подписчиков. На днях он написал в соцсетях, что готов отдать в хорошие руки свою самую первую кофейню сети «Инклюзивный бариста» на Романовской Слободе, 8. Пока его не было в Минске, несколько человек из персонала ушли, кофейня работает не в полном объеме. Найти новое руководство не удалось и, чтобы сохранить дорогой сердцу проект, он решил его отдать в хорошие руки абсолютно бесплатно. Правда, с условием: новый владелец не будет продавать имущество в течение 3 лет (а там, возможно, и сам не захочет избавляться от кафе). Ну и чтобы статус заведения сохранился, в нем должен работать человек с инвалидностью первой группы.







