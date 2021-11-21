Раздача еды мигрантам у ТЛЦ в Брузгах. Фото: t.me/sovrep





По его словам, такие заявки поступают, некоторое время назад завершилась аккредитация телеканала Rudaw. По другим же курдским СМИ целенаправленная работа не проводится, но если они поступят, то Беларусь готова рассмотреть их в установленном порядке, заверил он.





Мининформ проверил информацию об отсутствии аккредитации у журналистки курдского телеканала NRT Жан Али, задержанной накануне в Национальном аэропорту «Минск».





«Действительно, представители данного СМИ или сама редакция за аккредитацией своих представителей в МИД не обращались», — сказал Кунцевич.





По его словам, ранее лагерь уже посещали курдские журналисты.





«Была группа журналистов, чье нахождение здесь тоже было по-разному воспринято беженцами. Сложно было сказать, о чем они беседовали, но, насколько я понимаю, курды-езиды, которых здесь достаточно большое количество, очень негативно восприняли присутствие журналистов (…)», — утверждает замминистра.





Он также добавил, что несколько польских СМИ ранее получили аккредитацию для работы на границе, но их представители так и не приехали.





Напомним, журналистка курдского телеканала NRT Жан Али была задержана в Национальном аэропорту «Минск» вчера. Как пояснили в ГПК, при въезде она указала целью поездки работу в качестве журналиста. При этом у нее не было аккредитации МИД Беларуси. На основании этого ей было отказано во въезде и тем же вечером в 21:40 она вылетела обратно в Стамбул.