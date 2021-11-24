



Самолет авиакомпании Iraqi Airways / Иллюстративное фото aviationvoice.com





Спецрейс для мигрантов из Беларуси в Ирак, запланированный на четверг, отменен по решению Iraqi Airways, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на национальный аэропорт "Минск".





Рейс в Багдад из Минска 25 ноября значился в расписании национального аэропорта "Минск". Его должна была выполнять авиакомпания Iraqi Airways на самолете Boeing 737-800. Как планировалось, спецрейс вывезет из Беларуси в Багдад более 100 мигрантов. В среду иностранные граждане начали прибывать в аэропорт Минска, часть из них ожидала рейса в транзитной зоне.





Напомним, первый вывозной рейс с иракскими мигрантами отправился из Минска в Багдад 18 ноября. На него зарегистрировался 431 человек. В понедельник, 22 ноября, Беларусь покинули еще 118 беженцев.