Сообщается, что работать будут только школы и магазины с товарами первой необходимости, рестораны, торговые центры, увеселительные заведения закроют. С полуночи будет введен комендантский час.





Напомним, на днях режим локдауна был введен на 10 дней в Австрии. По итогу эти 10 дней власти примут решение о продлении локдауна, или смягчении мер, пишет reform.by



