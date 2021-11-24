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Словакия с 25 ноября на две недели вводит общенациональный локдаун из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости правительство Словакии одобрило общенациональный двухнедельный карантин, передает издание aktualnosti.sk

Сообщается, что работать будут только школы и магазины с товарами первой необходимости, рестораны, торговые центры, увеселительные заведения закроют. С полуночи будет введен комендантский час.

Напомним, на днях режим локдауна был введен на 10 дней в Австрии. По итогу эти 10 дней власти примут решение о продлении локдауна, или смягчении мер, пишет reform.by
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