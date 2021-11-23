«Внесенные предложения призваны показать деятельность Федерации профсоюзов якобы по защите прав трудящихся, все изменения носят косметический характер, который на положении трудящихся никак не скажется», — отмечает юрист БКДП Елена Еськова.





А лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает, что анонсированные изменения предназначены «не для работников, а для нанимателей».





Узаконить дистанционку





Предполагается дополнить Трудовой кодекс нормами о том, что дистанционная работа сможет иметь не только постоянный характер, но и временный (не более шести месяцев в календарном году), а также осуществляться путем чередования работы дистанционно и на рабочем месте в организации (комбинированная работа).





Выполнение дистанционной работы не потребует внесения изменений в трудовой договор и будет осуществляться на основании приказа нанимателя. Но условие о выполнении комбинированной работы должно будет включаться в трудовой договор.





Юрист БКДП Елена Еськова считает предложенные новации «косметическими».





«Совмещение дистанционной работы с пребыванием на рабочем месте возможно и сейчас. Но положение о совмещении дистанционной работы и пребыванием на рабочем месте должно быть включено в трудовой договор. Я бы сказала, что внесение такого положения в трудовой договор ограничивает права работников, потому что внести изменения в уже действующий трудовой договор всегда сложнее», — отметила юрист.





Белорусский ответ на COVID-19





По словам заместителя министра, новая статья законопроекта предусматривает право работника на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту трудоустройства. Количество свободных от работы дней будет определяться в зависимости от возраста человека.





После всех медосмотров работники будут обязаны предоставлять нанимателю документы, подтверждающие прохождение ими диспансеризации.





— Это предложила Федерация профсоюзов Беларуси в связи с тем, что многие страны мира предпринимают серьезнейшие меры по борьбе с ковидом. В Беларуси на самом деле нет серьезных антиковидных мер: ни компенсации, ничего другого. Если наниматель не отпускает работника, а в нерабочее время диспансеризацию пройти трудно, надо искать выход. Вот и предложили: молодые работники раз в три года освобождаются от работы на 1 день для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка, работники после 40 лет будут освобождаться от работы с сохранением среднего заработка один раз в год, а работникам, которым до общеустановленного пенсионного возраста осталось 5 лет, и тем, кто достиг пенсионного возраста, должны будут предоставляться 2 дня в год с сохранением среднего заработка. Эту норму можно оценить, как положительную, но она существенно не повлияет на здоровье населения, — подчеркнула Елена Еськова.





Сокращенный день вместо «материнского»





В Трудовом кодексе анонсированы новые подходы по отношению к родителям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет: по заявлению работника и по согласованию с нанимателем вместо одного свободного дня в неделю устанавливать работнику сокращенную продолжительность работы (смены) на один час с сохранением заработной платы.





— Свободный день все же удобнее. Но если предлагается возможность сокращения рабочего часа на 1 день, вполне возможно, что наниматели смогут оказывать давление на таких работников и не предоставлять день, а вынуждать их к сокращению рабочего дня с последующей отработкой его целиком, — допускает Елена Еськова.





Деньги вместо молока за вредность





Работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по заявлению может получать вместо молока или равноценных пищевых продуктов денежную компенсацию.





— Сколько уже было различных прецедентов, когда что-то заменяется денежной компенсацией… А потом на фоне высоких цен и низких зарплат эта компенсация просто растворяется и не оказывает существенного влияния на материальное положение работника. У нас очень много работников заняты на вредных, особо опасных производствах (устаревшие технологии, старое оборудование), и если человек получал конкретные продукты за вредность, то использовал их по назначению. Я не думаю, что мизерные компенсации помогут здоровью, — отмечает Елена Еськова.





Лидер Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич добавляет, что «молоко за вредность» – наследие советских времен.





— Думаю, многие работники выберут компенсацию за молоко, однако она не везде есть. А кроме того, по своим размерам она мизерная: работник может получить за 20 рабочих дней, например, 50 рублей. А вот нанимателям проще и выгоднее давать молоко. Но кто будет контролировать процесс? — говорит Федынич.





Отпуск для экзаменов





— ФПБ также предлагает давать отпуск работникам, которые обучаются заочно. Действительно, существует дисбаланс в Трудовом кодексе, что наниматель обязан был предоставить такой отпуск, если человек обучается по направлению нанимателя. А все, кто обучается самостоятельно, хотят повысить свою квалификацию, причем не обязательно в профессии, по которой работают, наниматель зачастую не предоставлял такие отпуска. ФПБ предлагает записать, что наниматель в обязательном порядке должен предоставить такие отпуска. Это неплохо, – согласна юрист БКДП. – Но это пока проект: часто бывало, когда хорошие предложения для работников «исчезали» в окончательной редакции законопроекта.





Зачем каждый менять Трудовой кодекс?





— В Беларуси действует контрактная система. В прошлом году внесены изменения в Трудовой кодекс, сделавшие его худшим в мире. В этом году в Трудовой кодекс внесены новые основания для увольнения: за участие либо в призыв к забастовке или за отсутствие на работе по причине административного ареста, что абсолютно не связано с трудовыми отношениями. Кроме того, недавно появился декрет №6 об обязательности характеристик для всех, кто работает в государственных учреждениях и на предприятиях, 50% акций которых принадлежит государству.





— Должна быть стабильность законодательства, должны быть гарантированы права и профсоюзов, и работников. Но когда законодательство постоянно меняется, это говорит о том, что нестабильно само государство и оно не уважает, игнорирует права человека и работника. Вместо того, чтобы прислушиваться к требованиям и вести диалог, власть вносит ужесточающие изменения в Трудовой кодекс. Мы наблюдаем постоянный системный процесс по снижению уровня трудовых гарантий и ограничения прав человека, — говорит Елена Еськова.





Лидер Беларуского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич также считает, что такие изменения можно было бы ввести постановлением Министерства труда и социальной защиты, нет надобности менять Трудовой кодекс. «Трудовой кодекс – это не книга отзывов», — подчеркнул он.











