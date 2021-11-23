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Косметика для рабочего, или Зачем меняют Трудовой кодекс

Министерство труда и социальной защиты анонсировало изменения в Трудовой кодекс. Произошло это 19 ноября во время онлайн-заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам (НСТСВ).

Косметика для рабочего, или Зачем меняют Трудовой кодекс
«Внесенные предложения призваны показать деятельность Федерации профсоюзов якобы по защите прав трудящихся, все изменения носят косметический характер, который на положении трудящихся никак не скажется», — отмечает юрист БКДП Елена Еськова.

А лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает, что анонсированные изменения предназначены «не для работников, а для нанимателей».

Узаконить дистанционку


Предполагается дополнить Трудовой кодекс нормами о том, что дистанционная работа сможет иметь не только постоянный характер, но и временный (не более шести месяцев в календарном году), а также осуществляться путем чередования работы дистанционно и на рабочем месте в организации (комбинированная работа).

Выполнение дистанционной работы не потребует внесения изменений в трудовой договор и будет осуществляться на основании приказа нанимателя. Но условие о выполнении комбинированной работы должно будет включаться в трудовой договор.

Юрист БКДП Елена Еськова считает предложенные новации «косметическими».

«Совмещение дистанционной работы с пребыванием на рабочем месте возможно и сейчас. Но положение о совмещении дистанционной работы и пребыванием на рабочем месте должно быть включено в трудовой договор. Я бы сказала, что внесение такого положения в трудовой договор ограничивает права работников, потому что внести изменения в уже действующий трудовой договор всегда сложнее», — отметила юрист.

Белорусский ответ на COVID-19


По словам заместителя министра, новая статья законопроекта предусматривает право работника на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту трудоустройства. Количество свободных от работы дней будет определяться в зависимости от возраста человека.

После всех медосмотров работники будут обязаны предоставлять нанимателю документы, подтверждающие прохождение ими диспансеризации.

— Это предложила Федерация профсоюзов Беларуси в связи с тем, что многие страны мира предпринимают серьезнейшие меры по борьбе с ковидом. В Беларуси на самом деле нет серьезных антиковидных мер: ни компенсации, ничего другого. Если наниматель не отпускает работника, а в нерабочее время диспансеризацию пройти трудно, надо искать выход. Вот и предложили: молодые работники раз в три года освобождаются от работы на 1 день для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка, работники после 40 лет будут освобождаться от работы с сохранением среднего заработка один раз в год, а работникам, которым до общеустановленного пенсионного возраста осталось 5 лет, и тем, кто достиг пенсионного возраста, должны будут предоставляться 2 дня в год с сохранением среднего заработка. Эту норму можно оценить, как положительную, но она существенно не повлияет на здоровье населения, — подчеркнула Елена Еськова.

Сокращенный день вместо «материнского»


В Трудовом кодексе анонсированы новые подходы по отношению к родителям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет: по заявлению работника и по согласованию с нанимателем вместо одного свободного дня в неделю устанавливать работнику сокращенную продолжительность работы (смены) на один час с сохранением заработной платы.

— Свободный день все же удобнее. Но если предлагается возможность сокращения рабочего часа на 1 день, вполне возможно, что наниматели смогут оказывать давление на таких работников и не предоставлять день, а вынуждать их к сокращению рабочего дня с последующей отработкой его целиком, — допускает Елена Еськова.

Деньги вместо молока за вредность


Работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по заявлению может получать вместо молока или равноценных пищевых продуктов денежную компенсацию.

— Сколько уже было различных прецедентов, когда что-то заменяется денежной компенсацией… А потом на фоне высоких цен и низких зарплат эта компенсация просто растворяется и не оказывает существенного влияния на материальное положение работника. У нас очень много работников заняты на вредных, особо опасных производствах (устаревшие технологии, старое оборудование), и если человек получал конкретные продукты за вредность, то использовал их по назначению. Я не думаю, что мизерные компенсации помогут здоровью, — отмечает Елена Еськова.

Лидер Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич добавляет, что «молоко за вредность» – наследие советских времен.

— Думаю, многие работники выберут компенсацию за молоко, однако она не везде есть. А кроме того, по своим размерам она мизерная: работник может получить за 20 рабочих дней, например,  50 рублей. А вот нанимателям проще и выгоднее давать молоко. Но кто будет контролировать процесс? — говорит Федынич.

Отпуск для экзаменов


— ФПБ также предлагает давать отпуск работникам, которые обучаются заочно. Действительно, существует дисбаланс в Трудовом кодексе, что наниматель обязан был предоставить такой отпуск, если человек обучается по направлению нанимателя. А все, кто обучается самостоятельно, хотят повысить свою квалификацию, причем не обязательно в профессии, по которой работают, наниматель зачастую не предоставлял такие отпуска. ФПБ предлагает записать, что наниматель в обязательном порядке должен предоставить такие отпуска. Это неплохо, – согласна юрист БКДП. – Но это пока проект: часто бывало, когда хорошие предложения для работников «исчезали» в окончательной редакции законопроекта.

Зачем каждый менять Трудовой кодекс?


— В Беларуси действует контрактная система. В прошлом году внесены изменения в Трудовой кодекс, сделавшие его худшим в мире. В этом году в Трудовой кодекс внесены новые основания для увольнения:  за участие либо в призыв к забастовке или за отсутствие на работе по причине административного ареста, что абсолютно не связано с трудовыми отношениями. Кроме того, недавно появился декрет №6 об обязательности характеристик для всех, кто работает в государственных учреждениях и на предприятиях, 50% акций которых принадлежит государству.

— Должна быть стабильность законодательства, должны быть гарантированы права и профсоюзов, и работников. Но когда законодательство постоянно меняется, это говорит о том, что нестабильно само государство и оно не уважает, игнорирует права человека и работника. Вместо того, чтобы прислушиваться к требованиям и вести диалог, власть вносит ужесточающие изменения в Трудовой кодекс. Мы наблюдаем постоянный системный процесс по снижению уровня трудовых гарантий и ограничения прав человека, — говорит Елена Еськова.   

Лидер Беларуского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич также считает, что такие изменения можно было бы ввести постановлением Министерства труда и социальной защиты, нет надобности менять Трудовой кодекс. «Трудовой кодекс – это не книга отзывов», —  подчеркнул он.
“Белорусы и рынок”
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