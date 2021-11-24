Родители умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир и Ольга добились возобновления судебного процесса, с помощью которого хотят запретить телеведущему Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей их внука Платона в принадлеащих им квартирах. Об этом сообщает StarHit.

Ранее они проиграли суд, но сдаваться не намерены.





Маленькому сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева принадлежат доли в двух квартирах, которые купили родители артистки. 8-летнему внуку причитается треть в каждой квартире, а им – две другие части.

Однако отец их внука Дмитрий Шепелев года назад известил их, что хочет продать доли Платона. Родителям Жанны Фриске это не понравилось. Они намерены отстаивать целостность своей недвижимости.