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Снова суд: родители Жанны Фриске добились возобновления процессов с Дмитрием Шепелевым

Белорусский телеведущий ранее уведомил их, что хочет продать доли их с Жанной сына в квартирах, принадлежащих родителям певицы.

Родители умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир и Ольга добились возобновления судебного процесса, с помощью которого хотят запретить телеведущему Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей их внука Платона в принадлеащих им квартирах. Об этом сообщает StarHit.
 
Ранее они проиграли суд, но сдаваться не намерены.

Маленькому сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева принадлежат доли в двух квартирах, которые купили родители артистки. 8-летнему внуку причитается треть в каждой квартире, а им – две другие части.
 
Однако отец их внука Дмитрий Шепелев года назад известил их, что хочет продать доли Платона. Родителям Жанны Фриске это не понравилось. Они намерены отстаивать целостность своей недвижимости.
blizko.by
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