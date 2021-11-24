+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Трое жителей Витебска получили сроки за убийство ради завладения квартирой

В Витебске вынесли приговор трем местным жителям, которых обвиняли в убийстве ради завладения квартирой, сообщили в Генпрокуратуре в среду.

Им были инкриминированы вымогательство с применением насилия и убийство, сопряженное с вымогательством, совершенное группой лиц, пишет interfax.by

По данным следствия, в октябре 2017 года фигуранты договорились завладеть квартирой, принадлежащей 43-летнему безработному витеблянину.

Под предлогом совместного распития спиртного они перевезли потерпевшего в хозпостройку на окраине Витебска. Там от него потребовали продать квартиру и отдать вырученные деньги. Мужчину избили, в результате от полученных телесных повреждений он скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, труп связали проволокой, прикрепили к нему груз и бросили в озеро. Только в сентябре 2019 года правоохранители обнаружили труп в водоеме.

Обвиняемые в ходе суда не признали свою вину, перекладывая ответственность друг на друга. Все трое уже привлекались к уголовной ответственности за хищения, один также за вымогательство и мошенничество.


В итоге суд приговорил одного из фигурантов к 16 годам заключения в колонии усиленного режима, двух его подельников – к 13 и 14 годам заключения в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]