Им были инкриминированы вымогательство с применением насилия и убийство, сопряженное с вымогательством, совершенное группой лиц, пишет interfax.by





По данным следствия, в октябре 2017 года фигуранты договорились завладеть квартирой, принадлежащей 43-летнему безработному витеблянину.





Под предлогом совместного распития спиртного они перевезли потерпевшего в хозпостройку на окраине Витебска. Там от него потребовали продать квартиру и отдать вырученные деньги. Мужчину избили, в результате от полученных телесных повреждений он скончался.





Чтобы скрыть следы преступления, труп связали проволокой, прикрепили к нему груз и бросили в озеро. Только в сентябре 2019 года правоохранители обнаружили труп в водоеме.





Обвиняемые в ходе суда не признали свою вину, перекладывая ответственность друг на друга. Все трое уже привлекались к уголовной ответственности за хищения, один также за вымогательство и мошенничество.









В итоге суд приговорил одного из фигурантов к 16 годам заключения в колонии усиленного режима, двух его подельников – к 13 и 14 годам заключения в условиях усиленного режима.





Приговор вступил в законную силу.







