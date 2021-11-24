Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
Министерство обороны США заявило, что в его структуре будет новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по наблюдению за НЛО.
Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
Министерство обороны США заявило, что в его структуре будет новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по наблюдению за НЛО.
Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет называться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG, пишет РИА Новости.
"Она будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Группа также будет оценивать и снижать любые угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.
"Министерство обороны воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них", - заверили в Пентагоне.
19:03 24/11/2021
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