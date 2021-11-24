+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО

Министерство обороны США заявило, что в его структуре будет новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по наблюдению за НЛО.

Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО
Министерство обороны США заявило, что в его структуре будет новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по наблюдению за НЛО.

Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет называться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG, пишет РИА Новости.

"Она будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Группа также будет оценивать и снижать любые угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.

"Министерство обороны воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них", - заверили в Пентагоне. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]