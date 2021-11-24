Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО

Министерство обороны США заявило, что в его структуре будет новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по наблюдению за НЛО.





Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет называться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG, пишет РИА Новости.





"Она будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Группа также будет оценивать и снижать любые угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.





"Министерство обороны воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них", - заверили в Пентагоне.







