+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Семье "экстремистов" Крупеничей выставили счет за Окрестина

Сергею Крупеничу и его жене Анастасии Крупенич-Кондратьевой выставили счет за пребывание на Окрестина — 3248 рублей. Об этом молодые люди рассказали в беседе с журналистами.

Семье "экстремистов" Крупеничей выставили счет за Окрестина
Семейную пару девять раз судили за "распространение экстремистской информации" — так в судах оценивали ссылки на "экстремистские" каналы, которыми молодые люди обменивались между собой. 

Всего Сергей и Анастасия провели за решеткой по 112 суток.

После девятого приговора их неожиданно освободили. Произошло это 5 ноября. 

"После суда, где мне дали 15 суток, я вернулся в камеру. Минут через 50 меня снова позвали. Спустили на первый этаж, там Настя. Мы увидели друг друга — и нас выставили за забор. Вокруг люди, машины — и мы грязные, с пакетами передач, которые нам на выходе отдали. Пошли в ближайшее кафе, попросили вызвать такси", — рассказывает Сергей.

После выхода на свободу молодые люди уехали из Беларуси. 

Свое решение они объясняют нежеланием жить в страхе и стрессе. Тем более что силовики практикуют повторные визиты к тем, кого судили по политическим статьям. 

"К тому же у нас есть неотбытая "пятнашка", которую в течение года могут сказать досидеть", — добавляет Сергей.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]