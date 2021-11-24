Семейную пару девять раз судили за "распространение экстремистской информации" — так в судах оценивали ссылки на "экстремистские" каналы, которыми молодые люди обменивались между собой.





Всего Сергей и Анастасия провели за решеткой по 112 суток.





После девятого приговора их неожиданно освободили. Произошло это 5 ноября.





"После суда, где мне дали 15 суток, я вернулся в камеру. Минут через 50 меня снова позвали. Спустили на первый этаж, там Настя. Мы увидели друг друга — и нас выставили за забор. Вокруг люди, машины — и мы грязные, с пакетами передач, которые нам на выходе отдали. Пошли в ближайшее кафе, попросили вызвать такси", — рассказывает Сергей.





После выхода на свободу молодые люди уехали из Беларуси.





Свое решение они объясняют нежеланием жить в страхе и стрессе. Тем более что силовики практикуют повторные визиты к тем, кого судили по политическим статьям.





"К тому же у нас есть неотбытая "пятнашка", которую в течение года могут сказать досидеть", — добавляет Сергей.